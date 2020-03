El sector de les flors estima unes pèrdues de 5 milions per l’ajornament de les Falles

Print This Post

AVA-ASAJA i ASFPLANT demanen compensacions econòmiques després de cancel·lar-se la venda de 200.000 rams en les Ofrenes i actes fallers de València i altres localitats

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) i l’Associació Professional de Flores, Plantes i Tecnologia Hortícola de la Comunitat Valenciana (ASFPLANT) reclamen a les administracions la posada en marxa de mesures que permeten compensar al sector de les flors pel greu impacte econòmic que patirà a causa de l’ajornament de les Falles en la Comunitat Valenciana.

Segons una primera estimació d’urgència efectuada pel col·lectiu de floricultores, majoristes i floristes, les pèrdues totals ocasionades per la sobtada cancel·lació de les comandes ascendeixen a 5 milions d’euros. Aqueix càlcul té en compte els més de 200.000 rams de flors, sobretot de clavells, que d’un dia per a un altre es deixaran de vendre per al seu ús en les Ofrenes i actes fallers de València i altres localitats que viuen les festes josefinas.

El sector adverteix dels perjudicis derivats tant de l’adquisició o cultiu del material vegetal en els vivers, com de la seua cort, conservació en aigua, transport i elaboració de rams. Les empreses ja es trobaven des d’inicis de març en plena campanya de preparació de rams. Per això, el sector lamenta que la decisió d’ajornar les Falles no s’haja pres amb una major antelació, abans d’assumir les necessàries despeses en plantes i salaris.

Davant l’enorme incertesa i preocupació que existeix entre les empreses afectades, AVA-ASAJA i ASFPLANT els mostren el seu suport i mantindran contactes amb les administracions a fi d’aconseguir compensacions per a un sector que té en les Falles un dels moments de major facturació de l’any.