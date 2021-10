El sector de l’oci també podrà sol·licitar les ajudes parèntesi del Pla Resistir

Print This Post

L’import total destinat a esta convocatòria es repartirà entre totes les sol·licituds que complisquen els requisits

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) ha publicat este dijous la convocatòria d’Ajudes Parèntesi ‘Complements’ dotada amb 4.409.000€. Amb esta convocatòria s’esgota l’import total destinat al Pla Resistir, Ajudes Parèntesi, que ascendeix a 28.804.194 euros. En les ajudes, tal com consta en la publicació, s’incorpora també el sector de l’oci, que podrà sol·licitar les ajudes de la mateixa manera que la resta d’empreses de sectors especialment afectats per les restriccions de mobilitat i aforament i que han sigut beneficiàries de les ajudes atorgades per Ajuntament de València en la convocatòria Pla Resistir “Ajudes Parèntesi” i que continuen exercint la seua activitat econòmica.

La regidora de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, ha animat tots els sectors econòmics de la ciutat al fet que sol·liciten les ajudes habilitades per l’Ajuntament de València “perquè no es quede sense distribuir entre els autònoms i pimes de la ciutat ni un sol euro del programa d’ajudes, perquè ells són la base del nostre teixit econòmic i en estos moments necessiten sentir-nos més a prop que mai”.

La nova convocatòria és compatible amb qualsevol altra ajuda atorgada per l’Ajuntament de València, excepte amb l’atorgada en qualitat de complement en la convocatòria Pla Resistir Ajudes Parèntesi per als sectors econòmics del districte de Ciutat Vella’, perquè les persones beneficiàries d’esta línia ja van rebre un complement a la seua primera ajuda. “L’import total destinat a esta convocatòria es repartirà proporcionalment entre totes les sol·licituds presentades que complisquen els requisits”, ha aclarit la regidora Pilar Bernabé.

Per a justificar aquesta ajuda, la persona beneficiària haurà de presentar les corresponents factures o documents de valor probatori anàleg, en el termini de 5 dies hàbils a comptar des del següent a la publicació de l’edicte, que contindrà les persones o entitats beneficiàries de la subvenció i l’import concedit.

Balanç de les ajudes del Pla Resistir

Amb esta, són set les convocatòries que s’han aprovat per l’Ajuntament de València per a concedir ajudes a persones autònomes i microempreses fins a 10 persones treballadores: Parèntesi, Sectors Tradicionals Valencians, Sector del Taxi, Sector Cultural, Sector de Cerimònies i Celebracions, Sectors econòmics de Ciutat Vella i Complements.

Fins ara, s’han concedit ajudes a 10.487 persones o entitats per un import de 24.062.600€. En el cas de la línia dirigida als sectors tradicionals s’ha aprovat un import de 382.000 euros, que ha beneficiat 171 persones autònomes i micropimes, i en el cas de la línia d’ajudes dirigides al sector de la cultura i educació, s’han aprovat pagaments que ascendeixen a 1.091.400 euros, i que han beneficiat 460 persones autònomes, micropimes i associacions.

“Convé destacar la gran demanda de sol·licituds en les ajudes dirigides al sector del taxi, on pràcticament el 100% dels taxistes que optaven a ella, han sol·licitat l’ajuda directa”, ha incidit Pilar Bernabé, qui ha indicat que en el cas de les ajudes del Pla Resistir dirigides al sector del taxi “s’han aprovat pagaments per un import de 4.588.200 euros, que han beneficiat a 2.238 persones autònomes”.

D’altra banda, gràcies a la línia d’ajudes del Pla Resistir dirigida al persones autònomes i pimes que operen en el camp de la cerimònies i celebracions, el consistori ha injectat 3.080.200 euros a este sector, que ha beneficiat 1.398 persones. L’última línia d’ajudes específica, la dirigida als negocis del centre de la ciutat i emmarcada en el Pla de Reactivació Econòmica de Ciutat Vella, ha permés que 759 persones autònomes i micropimes del districte pogueren comptar amb 1.786.600 euros.

A estes línies de subvencions se suma la primera convocatòria de les ajudes municipals vinculades al Pla Resistir, les Parèntesi, amb la qual el consistori ha realitzat pagaments per un import total de 13.134.200, arribant a 5.462 persones beneficiàries. Al llarg d’estos mesos, han concorregut a estes ajudes microempreses i autònoms/as de restaurants, hotels, pensions i allotjaments turístics, agències de viatges, activitats culturals, servicis fotogràfics, cafeteries, sector del taxi, la confecció i la tintoreria, joieria i bijuteria, les arts gràfiques, esports, obres d’art, llibreries, ferreteries, botigues de joguets, floristeries, balnearis, gelateries i xocolateries, entre altres ocupacions.