El sector ecològic en la Comunitat bat un nou rècord amb un creixement de la facturació del 20,8%, 108 milions d’euros més que en 2019

L’I Pla Valencià de Producció Ecològica col·loca a la Comunitat a tan sols 7 punts dels objectius europeus 2030 de superfície ecològica certificada.

La consellera Mireia Mollà destaca que el sector “polvoritza les seues marques any rere any” i consolida el seu atractiu “de futur”, reforçat per les polítiques públiques de suport i promoció.

Rico ha posat en valor el model de certificació públic, “patrimoni de tots els ciutadans, transparent, independent i reconegut en tota Europa”.

El sector ecològic en la Comunitat Valenciana continua aconseguit cotes cada any més altes en superfície ecològica certificada, operadors, facturació i indústria associada. La consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, ha detallat hui les principals xifres de l’Informe del Sector en 2020 que bat un nou rècord amb un creixement de la facturació del 20,8%, 108 milions d’euros més que en 2019 que el col·loquen en els 626 milions d’euros.

Mollà, acompanyada del secretari autonòmic d’Agricultura, Roger Llanes, del director general de Desenvolupament Rural, David Torres, i de José Antonio Rico, president del Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV), ha destacat que l’ecològic “en un sector estratègic en l’agenda verda del Botànic”.

La responsable d’Agricultura ha valorat que la producció ecològica respon en positiu a alguns dels desafiaments de l’agricultura com “l’obtenció de preus justos per a les persones productores, el relleu generacional o la visibilitat de la dona en una activitat tradicionalment masculinizada”. En aquest sentit l’edat mitjana del productor o productora d’ecològic és de 48 anys, mentre que la dona representa ja al 31% dels operadors -un 4,5% més que en 2019-.

Les dades reflecteixen la tendència ascendent, un any més, del sector, que supera els percentatges de creixement respecte al passat exercici: més operadors, un 8,5% més que en 2019 fins a comptar 3.544, i major superfície agrària útil destinada a cultiu ecològic amb 20.000 noves hectàrees.

La superfície certificada puja un 14,7% interanual i representa ja el 17,9% de la superfície agrària útil (dos punts per damunt del percentatge de 2019) amb un total de 147.767 hectàrees.

La consellera ha subratllat el “punt d’inflexió” que ha suposat l’I Pla Valencià de Producció Ecològica 2016-2020. Aquest programa, que l’any passat va tancar la seua primera edició, ha col·locat a la Comunitat Valenciana a tan sols 7 punts de la meta europea, que fixen per a 2030 un 25% de superfície certificada ecològica: “Volem assumir com a vinculants aquests objectius que articula l’estratègia De la granja a la taula i que són ara com ara una recomanació”.

Mollà ha subratllat que les “polítiques públiques d’impuls i promoció a la producció ecològica han motivat un increment accelerat del 81,2% en superfície certificada i d’un 51,1% en els operadors, durant el període 2016-2020. Una inversió recuperada de 78,5 milions d’euros que ha fet de l’ecològic un sector de present i de futur en el nostre territori”.

Els percentatges mantenen així l’escalada a l’alça de la producció ecològica, que en la Comunitat va duplicar en 2019 el creixement estatal en tots els indicadors.

Mollà ha repassat en la seua presentació la vinculació inseparable de l’agricultura ecològica amb un model productiu “just, de proximitat, fresc, arrelat a la terra i al territori, que respecte el calendari de les collites i la protecció del medi ambient”.

En aquesta línia ha agraït les “experiències ecològiques d’aposta per les varietats tradicionals, autòctones, adaptades a les nostres zones de cultiu i per tant més resilients davant els efectes del canvi climàtic”.

Model de certificació pública

Per part seua, el president del CAECV, José Antonio Rico, ha destacat la importància del model de certificació pública de l’entitat, “que en cap moment ha sigut qüestionat i que en els últims anys ha comptat amb el suport de la Conselleria amb la posada en marxa de l’I Pla Valencià de Producció Ecològica”.

Rico ha posat sobre la taula les bondats de la certificació ecològica que es fa en la Comunitat Valenciana i l’ha definida com “un bé públic, patrimoni de tots els ciutadans, que compta amb una major transparència i independència d’actuació, incentivant la participació i la vertebració del sector, aplicant majors quotes de qualitat i seguretat alimentària que hui tenen el seu reconeixement en tota Europa”, ha explicat.

El president de l’entitat certificadora també ha volgut enaltir l’actitud solidària de tots els operadors que conformen el CAECV, “ja que permet una gestió més eficient, optimitzant recursos i oferint un preu en la certificació assequible que aconsegueix que ningú es quede arrere”.

“El sector ecològic és present en el 83% dels municipis de la Comunitat Valenciana”, ha afirmat Rico i ha conclòs que el model valencià “és el reflex d’un projecte sòlid, de prestigi i que treballa per a atendre una demanda que existeix en la Comunitat Valenciana i per a adaptar-se als mercats cada vegada més exigents”.

Alacant lidera la producció

El secretari autonòmic d’Agricultura, Roger Llanes, ha desgranat les dades per províncies, on Alacant lidera la producció certificada estimada amb 87.510 tones ™.

“La província d’Alacant amb un 25,1% de superfície certificada és la que aconsegueix un major rendiment en la producció”, ha declarat Llanes incidint en el caràcter “proveïdor” de l’agricultura a la província, també quant a producció ecològica. Li segueixen de prop València amb 86.296 tm mentre que Castelló se situa en les 7.621 tm.

Si atenem la superfície certificada l’impuls del pla d’estímul valencià ha triplicat en 4 anys les hectàrees certificades a la província de Castelló, mentre que a València ha pujat fins a un 27% en l’últim any.

Per operadors, Alacant és la que registra un major increment interanual dels operadors respecte a l’exercici 2019 amb un 8,9%, seguit de prop per la província de València que se situa en el 8,8%. En valors absoluts, no obstant això, la província de València encapçala la taula amb 2.039 operadors, li segueix Alacant amb 1.190 i tanca Castelló amb 315.

Llanes ha destacat la rendibilitat del sector ecològic de quasi un 400%. “El balanç 2016-2020”, indica Llanes, “evidència l’impuls de l’I Pla de Producció Ecològica en l’increment

de la superfície certificada i en la progressió dels operadors”.

II Pla de Producció Ecològica

“La Conselleria manté la seua aposta amb l’II Pla Valencià de Producció Ecològica”, ha assenyalat el director general David Torres, que ha destacat el procés transversal i participatiu que caracteritza a aquesta iniciativa.

L’objectiu és continuar reforçant a aquest sector estratègic i estendre el suport a altres figures de la cadena ecològica com la distribució i el consum.

“És evident que la participació és una de les claus de l’èxit de l’I Pla i volem seguir per aqueix camí de col·laboració. Partim en 2016 d’una necessitat basada en les poques explotacions i el retard respecte a altres territoris. Ara, en 5 anys, li hem pegat la volta a la foto”, ha indicat Torres.

El director general de Desenvolupament Rural ha posat l’accent de l’II Pla en l’increment del consum i la distribució a nivell local, a més de referir-se al compromís de l’administració en la compra pública, que fixa un mínim de producte ecològics en els plecs de condicions dels menjadors públics, així com en els canals curts de comercialització.