El sector espanyol de l’alvocat aposta per la màxima qualitat i la promoció

Més de 300 professionals es reuneixen a la III Jornada Internacional de l’Alvocat per a debatre sobre el cultiu

L’alvocat es consolida com la principal alternativa de cultiu gràcies a la seva rendibilitat

El passat dijous 23 de gener es va celebrar la III Jornada Internacional de l’Alvocat, organitzada per l’Associació de Productors d’Alvocats (ASOPROA) i l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA), que va reunir a més 300 professionals, empreses i investigadors públics i privats amb la finalitat d’ampliar coneixements i generar sinergies sobre el cultiu de l’alvocat, que s’ha convertit, per la seua rendibilitat, en la principal alternativa de cultiu en moltes àrees del país.

A la jornada també va acudir el conseller d’Agricultura, Miguel Barrachina, qui va posar en valor la valentia d’aquells llauradors que fa uns anys decidiren apostar per un cultiu desconegut a València.

A més, el conseller també va mostrar el recolçament de la Generalitat als productors d’alvocats per a que el cultiu continue creixent al nostre territori.

El president d’AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, ha destacat que el cultiu de l’alvocat és en l’actualitat el més rentable de la Comunitat Valenciana, per la qual cosa cada vegada més productos decideixen apostar per ell.

Però Aguado ha afirmat també que tenir un sector vertebrat, unit i organitzat és clau perquè l’alvocat valencià no morga d’èxit.

En este sentit, ha subrayat la importància de les jornades i fórums com este, per a compartir el coneixement i generar sinergies enriquidores per al sector.

Celestino Recatalá, el president d’ASOPROA, s’ha mostrat satisfet amb el resultat de la jornada i amb la direcció que està afagant el cultiu de l’alvocat a la Comunitat Valenciana, però també ha recalcat el treball que queda per fer perquè l’alvocat no siga un cultiu de pas, i haja vingut per a quedarse.

Així, els destacats representants del sector valencià i espanyol de l’alvocat han coincidit en que el futur de l’alvocat valencià passa per apostar per la diferenciació de la producció nacional a través de la garantia de la màxima qualitat i la promoció en els mercats internacionals, impulsant marques d’origen i duent a terme campanyes de conscienciació als consumidors.