El sector immobiliari i la UPV s’alien per a vigilar l’oferta i la demanda de l’habitatge utilitzant la ciència de dades

Per a això, han creat la Càtedra Observatori de l’Habitatge, que detectarà desequilibris entre oferta i demanda en el sector immobiliari de manera anticipada

La iniciativa reuneix Promotores de València (APROVA), Olivares Consultores Immobiliaris, Novocer, Vialterra Infraestructures i White Investing

Mobilitat, consums energètics, afluència a centres docents i sanitaris, il·luminació municipal, mapes de soroll, moviment de targetes de crèdit, xarxes socials… Hi ha milers de dades que, de manera agregada, poden servir per a detectar desequilibris entre oferta i demanda en el sector immobiliari. Així ho estimen la Universitat Politècnica de València i empreses referents del panorama nacional, que hui han signat un conveni per a crear la càtedra Observatori de l’Habitatge.

La iniciativa reuneix Promotores de València (APROVA), Olivares Consultores Immobiliaris, Novocer, Vialterra Infraestructures, White Investing. Tindrà una durada de dos anys i el seu director serà Fernando Cos-Gayón, professor del Departament de Construccions Arquitectòniques i subdirector de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria d’Edificació.

Un plantejament científic i objectiu

Per al rector de la Universitat Politècnica de València, Francisco Mora, la creació d’aquesta càtedra permetrà vigilar el balanç de l’oferta i la demanda utilitzant la ciència de dades. “Hui hi ha molta informació disponible sobre consum d’energia, rendes, mobilitat i ens servirà per a aprendre, cosa que no vam poder fer en èpoques passades”, ha afirmat Mora.

Per part seua, el president de l’Associació de Promotors de la Comunitat Valenciana, Antonio Olmedo, impulsor d’aquesta iniciativa, ha explicat que “era una necessitat fer un plantejament científic i objectiu de la situació i que redundara en el coneixement de les empreses i la formació de l’alumnat”.

Evitar desequilibris entre oferta i demanda

La finalitat de la càtedra serà detectar desequilibris entre oferta i demanda en el sector immobiliari de manera anticipada, correlacionant de manera transversal dades massives de tota mena. El director de la càtedra, Fernando Coy-Gayón, ha explicat, a més, que “l’altra pota de l’Observatori es fixa en els preus i la seua evolució, i si són sostenibles amb les rendes que hi ha actualment i les que hi haurà en els pròxims anys. L’objectiu final és evitar desequilibris entre oferta i demanda que deriven en una crisi econòmica com la patida durant més de deu anys a Espanya”.

Formació, beques, premis, pràctiques en empresa, jornades de divulgació i visites a empreses són unes altres de les activitats que es duran a terme en els pròxims mesos en el marc d’aquesta iniciativa.

AIRE 2019

Els pròxims 6 i 7 de juny de 2019, coincidint amb la celebració en la UPV d’AIRE 2019, III International Academic Real International Congress, es presentaran els primers resultats de la investigació realitzada en el marc de la càtedra Observatori de l’Habitatge.

Per a això, s’han creuat milions de dades transversals de consums energètics, assistència a centres de salut o la variació en nombre d’alumnes en ensenyament primari, per exemple, tot tipus de big data que ha servit per a detectar el flux i comportament dels habitants de la ciutat, aconseguint una imatge real i immediata de l’evolució dels diferents barris. Tot això ha permés establir les necessitats i tendències de cadascun dels districtes.

Així mateix, durant el congrés, es faran públics les dades de l’oferta immobiliària total de la ciutat de València, segmentada per codis postals, amb xifres contrastades per diferents entitats integrades en la càtedra.

Programa Càtedres d’Empresa de la UPV

Després de la signatura de la Càtedra Observatori de l’Habitatge, la Universitat Politècnica de València compta ja amb 60 càtedres i aules d’empresa. Les primeres van sorgir l’any 1999 i, des de llavors, el programa Càtedres d’Empresa s’ha consolidat, potenciant la relació entre la comunitat universitària i l’entorn empresarial, i contribuint a la formació de futurs professionals, la transferència de tecnologia i la generació i difusió de coneixement.