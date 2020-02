El segon Consell de la Infància i l’Adolescència d’Almussafes ja està en marxa

La seua constitució es va celebrar el passat dijous 20 de febrer a la vesprada en el Centre Cultural de la població



Un total de 25 xiquets, xiquetes i adolescents van recollir l’acta que els acredita com a representants d’aquest organisme consultiu

El Centre Cultural d’Almussafes va acollir el passat 20 de febrer l’acte de constitució del segon Consell de la Infància i l’Adolescència de la localitat, en el qual van estar presents els 25 nous integrants d’aquest organisme consultiu promogut per l’Ajuntament de la població, autoritats, familiars i representants dels equips directius dels centres educatius. Durant la cerimònia, presidida per l’alcalde, Toni González, i la regidora d’Infància i Adolescència, Belén Godoy, se’ls va donar la benvinguda i van tindre l’oportunitat d’expressar les motivacions que els han portat a embarcar-se en aquesta experiència.



El passat dijous 20 de febrer, a les 18.30 hores, es va dur a terme en el Centre Cultural d’Almussafes l’acte de constitució del segon Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència de la localitat, l’òrgan consultiu amb el qual l’Ajuntament de la població busca donar veu a aquest col·lectiu. Durant la convocatòria, els 25 regidors i regidores triats per l’alumnat dels tres centres educatius almussafenys per a formar part d’aquest grup van recollir de mans de l’alcalde, Toni González, i la regidora d’Infància i Adolescència, Belén Godoy, l’acta que els acredita com a integrants del mateix i un kit de treball compost per una motxilla i una llibreta. Davant la presència de les famílies, les persones representants dels equips directius dels CEIP Almassaf i Pontet i l’IES i dels integrants del ple del consell, tots i totes van expressar públicament el motiu pel qual han decidit involucrar-se en aquest projecte.



El primer edil, qui els va rebre mitja hora abans de començar l’acte a la casa consistorial per a donar-los l’enhorabona i permetre’ls signar en el llibre d’honor de l’Ajuntament, va assegurar en el seu discurs que aquest organisme i la pertinença d’Almussafes a la xarxa de Ciutats Amigues de la Infància d’UNICEF són una mostra “que l’opinió, les necessitats, les prioritats i els drets de la infància formen part integrant de les polítiques, els programes i les decisions públiques, plantejant un estil de govern i una gestió urbana participativa i capaç de garantir a la ciutadania més jove el ple gaudi dels seus drets”. El consell, que ha triat com a lema ‘Ací fem poble’, té per davant un període de dos anys per a reunir-se i fer complir els objectius marcats, un temps en el qual també hi haurà espai per a culturitzar-se i divertir-se.



Components

Àlma Barruelo Canós, Gorka Sánchez Higuera, Daniel González Pérez, Daniel Mena Jiménez, Dua Hassan i Javier Márquez Soriano s’han incorporat per part del CEIP Pontet. Lucía Cadenes Colomer, Pau Soler Alemany, Carla Iborra Lasa, Marina Girona Gil, Juan Caro Quiles, Nicolás Alepuz Baldoví, Ruth Ludeña Baldoví, Anna Ludeña Baldoví, Alba Ruiz Grau, David Morillo Camarasa i Ángel Miguel Mejía Santana ho han fet per part del CEIP Almassaf. I en representació de l’IES Almussafes, han sigut Joan Gallart Alepuz, Iker Membrilla Albors, Irene Girona Gil, Mar Benet Ferrer, Tania Lázaro Martínez, Javier Muñoz Martínez i Sebastián Ramos Jordán els que han fet un pas avant per a participar en la iniciativa. Finalment, Batiste Rovira Medina ha entrat a formar part del consell sent estudiant d’un centre de fora de la població.