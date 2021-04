El segon informe de l’Agència de la bici reflectix un increment de l’ús d’este vehícle entre les dones de 25 a 55 anys

Connect on Linked in

L’Agència de la Bici, adscrita al servici de Mobilitat Sostenible de l’Ajuntament de València, ha fet públic hui el segon Informe de Mobilitat Ciclista a la ciutat de València. L’estudi, emprés l’any passat amb l’objectiu de realitzar un seguiment i conéixer millor el perfil de les persones usuàries de la infraestructura ciclista diferenciant gènere, edat i tipus de vehicle, s’ha realitzat de nou mitjançant un comptatge a peu de carril bici.

En esta ocasió, cinc han sigut els punts en els quals s’han realitzat els comptatges manuals, en incorporar-se la intersecció de l’avinguda Peris i Valero amb Regne de València, la Plaça de l’Ajuntament (en la confluència amb carrer de Sant Vicent Màrtir i avinguda Maria Cristina) i l’avinguda Primat Reig (entre els carrers Alemanya i Villa de Muro), als ja dos conegut punts del carrer Alacant i el Pont de Fusta. En este sentit cal destacar que el comptatge de la plaça de l’Ajuntament es realitza en calçada d’un entorn pacificat, però no en carril bici.

En cadascun d’estos punts s’ha aforat la quantitat de ciclistes, tant amb bicicleta pròpia com en Valenbisi, persones en vehicles de mobilitat personal (VMP) i altres vehicles que compartixen infraestructura; i dins de la categoria de ciclistes amb bicicleta pròpia, s’ha anotat una categoria addicional per a les bicicletes amb remolc i cadireta i els vehicles de missatgeria. Els comptatges es van realitzar en diversos dies laborables d’octubre i novembre de 2020 (de similars característiques als de l’anterior informe).

I l’informe, realitzat com l’any passat per Esther Anaya Boig, consultora i investigadora de mobilitat ciclista de l’Imperial College London, dibuixa un escenari de mobilitat ciclista marcat per la pandèmia de la COVID-19 en el qual, grosso modo, continua reflectint un ús majoritari de la bicicleta en el repartiment modal de la micromobilitat amb un 71%, però amb un lleuger ascens dels VMP fins al 28%, enfront dels 74% i 25%, respectivament, abans de la pandèmia.

Contrastant les evolucions en la intensitat de desplaçaments per les vies motoritzades i els carrils bici, l’estudi assenyala que en el mes en què es van recollir les dades la mobilitat motoritzada es trobava per davall del 8% respecte a l’any anterior, mentre la micromobilitat només registrava un descens del 2%. Respecte a l’ús de la bici en particular, les dades també assenyalen com la pandèmia ha afectat l’ús de Valenbisi (que passa del 14 al 10%), mentre la bicicleta privada pràcticament es manté (passa del 60 al 59%). A més, encara que la mobilitat ciclista no ha escapat a l’efecte de la pandèmia i l’informe reflectix una tímida disminució del nombre de persones ciclistes respecte a 2019, destaca que no succeïx així en la franja de dones de 25 a 55 anys en la qual la mobilitat amb bicicleta ha continuat incrementant.

“MOLT OPTIMISTES” SOBRE EL FUTUR

“Els efectes de la pandèmia fan del d’enguany un informe atípic”, apunta el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, perquè “la mobilitat, tampoc la ciclista, és aliena als efectes econòmics i laborals de la nova normalitat i el funcionament variable de la vida a les ciutats en general i a València en particular”.

“Les dades —afig el regidor— conviden a ser molt optimista sobre el futur, ja que reflectixen clarament que, en unes circumstàncies extraordinàries, amb la ciutat utilitzada quasi exclusivament pels seus habitants i els qui venen a ella a treballar, la ciutadania està tendint cada vegada més a triar les opcions més òptimes i racionals per a realitzar els seus desplaçaments, mentre s’observa la reducció continuada de la mobilitat motoritzada, la més ineficient de les opcions possibles”.

CARRILS BICI PER A FOMENTAR LA IGUALTAT I LA LLIBERTAT DE TRIAR

Una de les novetats de l’estudi d’enguany és la introducció de la variable de comptatge en un punt de pas de bicicletes i VMP compartit amb vehicles motoritzats però pacificat (la realitzada en el vèrtex del carrer Sant Vicent Màrtir amb Maria Cristina), i el resultat mostra que, en comparació amb els realitzats en carrils bici, el percentatge d’ús de la bicicleta s’incrementa mentre descendix el dels VMP. De la mateixa manera, l’ús de la bici entre les dones en este punt cau al 31% enfront dels homes. “Ara com ara es tracta d’un únic punt, però no és casual que les dades confirmen la teoria de la importància de les infraestructures ciclables per a incorporar a persones usuàries que no tenen la mateixa percepció de seguretat, com poden ser moltes dones en relació amb els homes, o les persones amb VMP respecte a les que circulen amb bici”, apunta el regidor Grezzi. “D’ací la importància de continuar fomentant la implantació de carrils bici en tota la ciutat, per a fomentar la igualtat d’oportunitats i la llibertat de triar la manera de desplaçar-se de totes les persones, però especialment de les dones i també de les que, tot i que no vulguen fer-ho de manera activa, aposten per canviar el seu cotxe o moto per un patinet”.

CANVIS EN L’AGÈNCIA DE LA BICI

Després de la finalització el mes de març passat del contracte de Belén Calahorro com a coordinadora de l’Agència de la Bici de València —que va rellevar en el lloc al primer coordinador, Óscar Giménez Gras, que el va assumir en 2018 després de la creació de l’ens en 2015—, la gestió de l’agència passarà d’ara en avant a dur-se a terme per personal d’esta, seguint els nous criteris del consistori. El regidor Giuseppe Grezzi, la regidoria del qual supervisa el treball de l’Agència de la Bici, ha agraït “la gran faena realitzada tant per Belén Calahorro com per Óscar Giménez, fonamental per a donar l’impuls inicial a esta iniciativa de foment i difusió de l’ús de la bicicleta, tan important en el canvi cap a la sostenibilitat que està experimentat València”.