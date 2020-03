El senador Fernando de Rosa exigeix una solució immediata per al Perelló

Connect on Linked in

Els tècnics de l’Ajuntament del Perelló estan avaluant les possibilitats per si des del consistori s’haguera d’actuar finalment, davant la falta d’ajuda del Ministeri, per a donar solucions, en la mesura que siga possible, abans de l’estiu

La situació que presenten les infraestructures del Perelló danyades greument pel temporal Gloria, tant agrícoles com les referents al passeig marítim, cotinuen, un mes i mig després, exactament igual, en un estat de ruïna total. Este fet ha motivat l’exigència per part de l’Ajuntament del Perelló d’actuacions immediates, tant a la Generalitat com, especialment, al Ministeri, directe responsable per ser el propietari del passeig marítim.

I les veus que s’uneixen a esta reclamació legítima per part dels responsables municipals de l’entitat local menor, no deixen de produir-se. Este matí, el senador Fernando de Rosa ha visitat de nou El Perelló, acompanyat per l’alcalde, Juan Botella, i la resta de regidors, per a comprovar in situ l’estat lamentable en què es troba el passeig marítim al no haver-se produït encara cap intervenció. De Rosa ha denunciat l’estat d’abandó en què es troba el passeig i ha exigit una actuació urgent davant la proximitat de la temporada de Pasqua i els danys que podria ocasionar a l’economia del municipi.

L’Ajuntament del Perelló, junt als de Sueca i Mareny de Barraquetes, ha requerit al Ministeri perquè actue al més prompte possible, a fi d’evitar els possibles perills que comporta, per a la integritat física de les persones, l’estat de ruïna en què es troba, sense haver obtingut encara resposta. De continuar així, els tres ajuntaments actuarien subsidiàriament “perquè no podem permetre que succeïsca alguna desgràcia. A més, és molt urgent facilitar l’accés als seus habitatges als veïns afectats, així com als comerços”, ha explicat Juan Botella.

Els tècnics de l’Ajuntament estan estudiant i avaluant les possibilitats per si des del consistori s’haguera d’actuar finalment, davant la falta d’ajuda del Ministeri, per a donar solucions, en la mesura que siga possible, abans de l’estiu.

D’altra banda, la setmana passada, el secretari autonòmic de Seguretat i Emergències (Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències), José María Ángel, va anunciar la intervenció en breu de la Generalitat: “la urgència ara és posar les platges en les millors condicions, perquè quan vinga la temporada de Setmana Santa i Pasqua, puguen disfrutar-la els veïns i visitants. Intentar, amb la major celeritat possible, donar resposta a estes infraestructures que són bàsiques. Probablement, algun passeig no es podrà veure acabat, però sí que intentarem l’ús provisional de les infraestructures i minimitzar el factor de risc, tant des del punt de vista d’emergència com de seguretat per als nostres ciutadans”.