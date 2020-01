El senador Fernando de Rosa recoge las demandas de Alfafar a nivel nacional

Print This Post

El senador ha visitat Alfafar acompanyat de l’alcalde, Juan Ramón Adsuara, i part de l’equip de govern que li han traslladat les demandes del municipi a nivell nacional perquè es recullen al Senat.



Entre elles destaca la freqüència dels trens que passen pel municipi o la finalització de les obres del col·lector i filtres verds per a evitar inundacions a la comarca.

El senador Fernando de Rosa ha visitat Alfafar acompanyat de l’alcalde, Juan Ramón Adsuara, i de part de l’equip de govern en una jornada en la qual ha recollit les demandes del municipi a nivell nacional amb l’objectiu de traslladar les peticions des del Senat.

Entre elles es troben demandes relacionades amb el servei de Renfe en el municipi. Així, s’ha traslladat al Ministeri de Foment la necessitat d’augmentar el número de personal, els trens i les freqüències de pas per a evitar aglomeracions i donar un millor servei a la població.

D’altra banda, també s’ha sol·licitat al Ministeri de Medi Ambient que es finalitze l’obra del col·lector i filtres verds que va quedar paralitzada en 2010. Perquè aquesta actuació resulta clau per a evitar que s’inunde part de la comarca de Horta Sud i per a regular el nivell del llac de l’Albufera.

Per a l’alcalde d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara “Les peticions que hem traslladat al senador De Rosa són demandes històriques que es porten realitzant des de fa temps i que confiem que es materialitzen al més prompte possible per a poder continuar millorant la qualitat de vida de la ciutadania”.