El senador Fernando De Rosa visita El Perelló per a interessar-se per la situació de la CV-500 i les obres del nou Centre Cultural

Connect on Linked in

El senador i expresident de l’Audiència de València, Fernando De Rosa, ha visitat este matí El Perelló per a interessar-se per la situació del conflicte de la CV-500, sobre la qual està convocada esta vesprada una assemblea veïnal informativa, i les obres del nou Centre Cultural.

Després de mantindre una reunió amb l’alcalde, Juan Botella, i els regidors, Óscar Torrado i José Ferrer, en la qual li han explicat detalladament el projecte que es pretén realitzar i com afectaria negativament diverses poblacions, entre elles El Perelló, s’han desplaçat fins al nou Centre Cultural per a veure l’avanç de les obres.

“Vull agrair a l’alcalde i a tot el seu equip esta invitació per a comprovar la problemàtica important que tenen els veïns del Perelló, i d’altres poblacions del voltant, en voler-se modificar la via de comunicació que tenen amb València de forma unilateral per part de l’Ajuntament de València i la Conselleria d’Infraestructures. Nosaltres reivindiquem que qualsevol modificació de l’accés a estes poblacions es faça amb el consens, el coneixement i la transparència necessària per a tots els veïns perquè no es pot fomentar res que els perjudique. Els veïns es mereixen estar informats i el seu Ajuntament també”, ha explicat De Rosa.

L’alcalde del Perelló, Juan Botella, per la seua banda, ha donat suport a les paraules del senador remarcant que “estos pobles tenen les seues famílies, tenen la seua historia, i això no es pot convertir en un parc d’atraccions vist des del prisma del sectarisme que té el govern valencià i l’Ajuntament de València”.