El Senat reconeix el Tribunal del Comuner de l’Horta d’Aldaia

-La declaració com a òrgan consuetudinari equipararà a nivell legislatiu l’històric Tribunal del Rollet de Gràcia amb altres com ara el Tribunal de les Aigües de València

-Els representants de la localitates traslladaren a Madrid per a viure la votació de manera presencial

Aldaia i el seu patrimoni estan d’enhorabona ja que el Senat ha aprovat per unanimitat de tots els grups polítics el reconeixement com a Tribunal consuetudinari al Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de l’Horta d’Aldaia.

Este reconeixement de l’Estat equipararà en l’àmbit legislatiu l’històric Tribunal del nostre poble amb altres institucions com ara el Tribunal de les Aigües de València.

Fins allà va viatjar una bona representació de la nostra localitat, així com els membres del Tribunal del Rollet de Gràcia, que van viure el moment al Senat. L’alcalde d’Aldaia, Guillermo Luján, assegurava que “Aldaia viu un dia important, sona en el Senat com un projecte de poble, per una acció conjunta amb representació de tots i totes, en el que valorem la nostra història i el Tribunal del Comuner de l’Horta d’Aldaia perquè és un referent en l’àmbit judicial”.

El president del Tribunal del Comuner, José Bonet Navarro, com la resta dels membres van viure la votació amb il·lusió per aconseguir que Aldaia i el seu Tribunal assolisca este reconeixement legislatiu nacional.

Segons la portaveu del Partit Popular, Carmen Jávega, “La recuperació del Trubunal del Rollet de Gràcia va ser un gran assoliment, i que ens ompli d’orgull. Este és un exemple del consens que deu d’haver entre els polítics i en la societat, que busca que la gent dialogue i s’entenga. Bon exemple és el nostre Tribunal”.

Per la seua part, Javier Sanchis, representant de Ciutadans, també valorava que “hui els aldaiers i aldaieres podem sentir-nos més orgullosos si cap del nostre patrimoni cultural. Volem donar l’enhorabona al president del Tribunal del Comuner d’Aldaia i a tots el membres que el conformen així com a totes les forces polítiques que hem espentat esta llarga reivindicació”.

El portaveu de Compromís, Lluis Albert Granell destacava que “este ha estat un dia històric per als aldaiers i aldaieres on per fi està al lloc on ha d’estar el nostre Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de l’Horta d’Aldaia. Ara ja sols queda el tràmit al congrés per ficar l’Horta i el Rollet de Gràcia on es mereix”.

El pas pel Senat ha estat el pas previ a la definitiva ratificació pel Congrés dels Diputats que tindrà lloc pròximament per reconèixer el nostre Tribunal del Comuner.