El Serval consolida la campanya de l’ús del valencià en el comerç local amb el lema “Alzira viu el nadal 2021

Un any més, la Regidoria de Cultura, a través del Serval (Servei de Promoció del Valencià de l’Ajuntament d’Alzira), continua fomentant l’ús del valencià en el comerç local i el consum responsable duant el Nadal, quan solen fer-se més regals.

Hui, 14 de desembre i demà 15 de desembre, Alfred Aranda, regidor de Cultura i Andrea Maravilla, tècnica del Serval han eixit a repartir 500 bosses de tela roges que tenen en una cara el lema “Alzira, viu el Nadal” i en l’altra uns dibuixos d’elements nadalencs amb el seu nom (tortell de Reis, Pare Noel, Nit de Nadal, massapà, torró, simbomba, putxero, estrenes, Nit de Cap d’Any…). També s’han deixat, 4.000 adhesius per a regals amb els lemes: “Espere que t’agrade”, “El millor regal eres tu”, “Bon profit”, “Regala’m un somriure”, “Bones festes”, “Bon Nadal”, “En valencià, millor” i “Alzira viu el Nadal”, destinades a 80 botigues de regals, de joguets, de roba de xiquets, llibreries, papereries…

Cal afegir que pròximament es farà arribar el tradicional gobelet del calendari laboral d’Alzira 2022, junt amb els cartells i etiquetes de rebaixes als comerços de roba, calçat, complements i similars.

Alfred Aranda, assenyala: “Esta campanya té una excel·lent acollida per part del comerç i és el cinqué any que es fa. Volem que el valencià estiga present en tot allò que envolta les festes de Nadal (jocs, cançons, menjars, tradicions…) i que ens identifica com a valencians. En desembre també hem dut a cap la campanya SOM DE BARRI, DE CIUTAT, DE BOTIGA I DE MERCAT, patrocinada per la Diputació de València i hem repartit 80 carrets de compra en les botigues d’alimentació, principalment. L’Ajuntament d’Alzira sempre ajudant al nostre comerç”.

Des del Serval animem als comerços que esteu interessats a participar en estes campanyes de promoció de l’ús de la nostra llengua en el comerç local, i heu d’inscriure-vos en el correu serval@alzira.es per a participar. D’esta manera us farem arribar els materials de les diverses campanyes que fem.