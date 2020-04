El Servei d’Ajuda a domicili de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Alboraia ha duplicat els seus serveis perquè ningú es quede arrere, especialment entre els col·lectius més vulnerables

Connect on Linked in

El servei d’ajuda a domicili està dirigit per la Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Alboraia i la seua regidora Susana Cazorla, i és coordinat per una tècnica en educació social, que diàriament atén les peticions que sorgeixen intentant donar resposta a les necessitats plantejades per la població.

També es manté una coordinació amb la Policia Local d’Alboraia per a la detecció de casos i col·laborar en l’atenció de les necessitats de la població.

El Servei d’Ajuda a domicili de l’Ajuntament d’Alboraia, ha ampliat els seus serveis d’ajuda a les persones més vulnerables i de major risc. A causa de la situació actual, hi ha hagut un increment de la demanda de més del doble dels casos que es venien atenent habitualment. El major increment de demanda s’ha produït en els serveis de compres i recollides de medicació de farmàcia, a més dels serveis d’higiene personal.

A més, davant la clausura per l’Estat d’Alarma del Taller d’Estimulació Cognitiva impartit per una de les psicòlogues del departament de Serveis Socials, s’ha dut a terme, a través de les auxiliars d’ajuda a domicili, el repartiment de quadernets d’activitats (realitzats per aquesta mateixa psicòloga) per a mantindre i estimular les funcions cognitives dels i les participants del taller.

També des del Servei d’Ajuda a domicili, en coordinació amb la psicòloga de tercera edat i la integradora social del departament, s’està duent a terme la supervisió de persones majors de 65 anys amb una deterioració cognitiva lleu o associada a l’edat, i persones en risc de major vulnerabilitat que visquen soles o amb família fora del municipi.

D’aquesta manera, s’intenta facilitar l’accés a la població més vulnerable a la funció de compres, se’ls trasllada la informació sobre mesures de prevenció en la llar, i es dóna suport emocional, entre moltes altres labors, intentant mantindre una adequada qualitat de vida dins de les mesures establides per l’Estat d’Alarma.

Des de Serveis Socials, i en concret, les auxiliars d’ajuda a domicili, en primera línia en els domicilis dels nostres veïns i veïnes, s’està realitzant un gran esforç per a donar cobertura a les necessitats i nous reptes que aquesta crisi està plantejant en el nostre municipi.