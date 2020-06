El Servei d’atenció a les dones de Picassent torna a la normalitat i reprèn l’atenció presencial

Connect on Linked in

Durant este període, un total de 50 dones han sigut ateses laboral, social i psicològicament. D’elles, 6 han sigut ateses per primera vegada per este servei municipal

El passat mes de març, amb la declaració de l’estat d’alarma ocasionada per la propagació del Covid19, el Servei d’atenció a les dones va substituir l’atenció presencial per les modalitats d’atenció telefòniques i telemàtiques, a excepció de les situacions de violència de gènere que han requerit una atenció d’urgència per tal de garantir l’atenció marcada per la llei. Durant este temps, les dones que estaven sent ateses i les dones que han sol·licitat atenció o han sigut derivades, han comptat amb un espai en el qual s’han sentit acompanyades i on s’ha revistat la seua situació, s’han identificat les seues necessitats i han pogut expressar les seues emocions.

Ja amb l’entrada a la nova normalitat, este Servei ha reprès les seues atencions de forma presencial, amb totes les mesures de seguretat necessàries com ara la instal·lació de mampares, l’ús obligatori de mascareta i la necessitat de guardar les distàncies de seguretat. La nova normalitat ha portat aparellada un increment del nombre de noves atencions, sent la causa de la mateixa situacions de violència de gènere. Així, fent balanç, durant el mes de juny, han sigut ateses 30 dones, de les quals 10 han sigut noves atencions.

Així també, tal i com s’ha realitzat durant el temps de confinament, continua la coordinació amb els cossos i forces de seguretat, així com amb els Serveis Socials municipals, peces clau per a la bona atenció de les dones i la realització del treball.

Fins el 15 de setembre, l’horari d’atenció és de dilluns a divendres, de 7:30 a 14 hores. L’atenció es realitza amb cita prèvia a través del telèfon 96 123 01 00, extensió 4150.