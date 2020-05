El Servei d’Atenció al Ciutadà de Burjassot desenvoluparà tots els tràmits per als quals està habilitat des del dilluns 1 de juny

Connect on Linked in

Després d’una setmana d’activitat presencial, amb cita prèvia essencial per a la realització d’alguns tràmits, el Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC), reprendrà tots els tràmits per als quals està habilitat des de dilluns que ve 1 de juny. El Consell de Ministres ha aprovat la derogació de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel coronavirus, relativa a la suspensió de terminis administratius, de manera que, amb efectes 1 de juny de 2020, el còmput dels terminis que hagueren sigut suspesos es reprendrà.

Davant aquesta nova mesura presa pel Govern, l’Ajuntament de Burjassot ha informat que el SAC reprendrà les tasques de registre íntegrament i, amb elles, les de tots els tràmits administratius que es poden gestionar des del servei.

Així mateix, recorda que és necessari demanar cita prèvia, a través d’http://citaprevia.burjassot.org/, per a poder ser atés de manera presencial a la Casa de Cultura, espai en el qual està situat el servei. L’horari d’atenció personal del SAC és de 9.00 h a 13.30 h, de dilluns a divendres, i els dimarts i dijous també a les vesprades, de 16 h a 17.15 h.

Abans d’entrar, un conserge municipal realitzarà unes mesures de control rutinari, realitzat el mateix, els usuaris, una vegada són anomenats per a la seua cita i no abans, es dirigiran a un dels tres espais en què ha quedat redistribuït el SAC per a garantir en tot moment la distància de seguretat, i evitar els encreuaments de persones, tant entre treballadors i usuaris com entre els propis usuaris. Cada taulell està protegit per una mampara protectora i per cintes en el sòl que garanteixen la distància de seguretat. Hi ha una única entrada al SAC, per la plaça de la Casa de Cultura i una única eixida, pel carrer Mariana Pineda.

“A poc a poc els nostres serveis es van adaptant a la nova normalitat i anem implementant-los, seguint escrupolosament les indicacions que ens arriben des del Govern central”, tal com ha assenyalat l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, qui també ha destacat que “durant la primera setmana de posada en funcionament del SAC la resposta per part de la ciutadania ha sigut molt positiva. La cita prèvia ha funcionat a la perfecció i les mesures de seguretat han sigut respectades per tots”.