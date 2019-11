El Servei d’Atenció al Ciutadà de Burjassot millora la seua atenció en el municipi situant-se a la Casa de Cultura

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Casa de Cultura de Burjassot, punt de trobada social, de fàcil accés i a tot just 500 metres de l’aparcament públic de les Palmeres serà a partir del pròxim dilluns 18 de novembre la nova ubicació del Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) de l’Ajuntament de Burjassot.

Aquest canvi d’ubicació del servei, que estarà obert com és habitual de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores i els dimarts i dijous també a la vesprada en horari de 16.00 a 17.50 hores en la planta baixa del citat espai municipal, suposarà un avantatge per al municipi ja que és una de les instal·lacions amb major afluència de ciutadans que podran aprofitar les seues visites a les Biblioteques Municipals o als cursos que s’imparteixen en la pròpia Casa per a realitzar els seus tràmits.

Això és tot un avantatge ja que, amb una sola visita al citat centre, podran realitzar les seues gestions d’una manera ràpida i dinàmica. A més, es podrà sol·licitar la Cita Prèvia, evitant així també haver de fer cues innecessàries per a la presentació de la documentació o dels tràmits que necessite cada persona.

Tal com han informat des de l’Ajuntament, a més, es mantindrà l’horari d’Informació al Ciutadà en el mateix espai, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores i els dimarts i dijous de 17.00 a 19.30 hores.

La seua proximitat a l’aparcament de les Palmeres, tal com s’ha assenyalat anteriorment, suposarà un avantatge també per a totes aquelles persones que hagen de realitzar els seus tràmits en el SAC ja que podran aparcar els seus vehicles d’una manera fàcil i ser a la Casa de Cultura en tot just uns minuts caminant.

Amb aquest canvi, des de l’Ajuntament de Burjassot s’ha pensat en el benefici al ciutadà i a totes aquelles persones que realitzen tràmits amb el Consistori.