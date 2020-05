El Servei d’Atenció al Ciutadà de Burjassot reobri al públic, per a certs tràmits i amb cita prèvia

Situat en la planta baixa de la Casa de Cultura, el Servei d’Atenció al Ciutadà de Burjassot (SAC) ha reobert les seues portes hui dilluns, 25 de maig, perquè la ciutadania puga acudir a gestionar presencialment determinats tràmits administratius.

Per a la seua reobertura física, l’Ajuntament de Burjassot ha pres totes les mesures de seguretat que estableixen les autoritats sanitàries. Així, abans d’entrar, un conserge municipal presa la temperatura corporal dels usuaris i usuàries i els facilita gel hidroalcohólic per a la desinfecció de mans. Realitzat aquest primer control, els usuaris, una vegada són anomenats per a la seua cita i no abans, es distribueixen en cadascun dels tres espais en què ha quedat redistribuït el SAC per a garantir en tot moment la distància de seguretat, i evitar els encreuaments de persones, tant entre treballadors i usuaris com entre els propis usuaris. A més, cada taulell està protegit per una mampara protectora i per cintes en el sòl que garanteixen la distància de seguretat. Hi ha una única entrada al SAC, per la plaça de la Casa de Cultura i única eixida, per la Sala d’Exposicions en l’espai de les quals s’han instal·lat tres taulells del SAC.

Pel que respecta a com fer ús del SAC presencialment, és requisit imprescindible sol·licitar CITA PRÈVIA. L’horari d’atenció personal del SAC és de 9 h a 13.30 h, de dilluns a divendres, i els dimarts i dijous també a les vesprades, de 16 h a 17.15 h.

Els tràmits que, de moment, es poden realitzar en el SAC són certificats d’empadronament, altes, rectificacions o canvi de domicili per a l’empadronament, així com el fraccionament de pagaments.