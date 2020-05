El Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Burjassot reprén l’atenció personal amb cita prèvia i totes les mesures de seguretat per a treballadors i usuaris

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Burjassot, seguint les recomanacions i instruccions marcades pel Govern dins del Pla de desescalada davant l’alerta sanitària, reprendrà l’atenció personal del Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC), situat a la Casa de Cultura.

Aquesta atenció es realitzarà, obligatòriament, amb cita prèvia que els ciutadans hauran de sol·licitar a través de la web municipal, http://citaprevia.burjassot.org/. Donades les circumstàncies actuals i per a evitar la saturació del SAC, s’han establit tres tràmits que seran els que es podran realitzar en el servei: certificat d’empadronament, altes, rectificacions o canvi de domicili per a l’empadronament i el fraccionament de pagaments. L’horari per a sol·licitar la cita serà de 9.00 a 13.30 hores de dilluns a divendres i els dimarts i dijous també a les vesprades, de 16.00 a 17.15 hores.

Tant els treballadors com els usuaris del servei comptaran amb totes les mesures de seguretat pertinents, garantint en tot moment la distància personal de dos metres entre persones. A aquest efecte, s’han situat tres taules del SAC a la Sala d’Exposicions de la Casa de Cultura i, a més, s’ha senyalitzat una porta com a accés i una altra com a eixida amb l’objectiu d’evitar l’encreuament de persones. Així mateix, es durà a terme un control d’accés en les entrades per part dels conserges municipals, prenent la temperatura corporal (<37,5°) i desinfectant les mans amb gel hidroalcohólic a tota persona que vulga accedir a les instal·lacions. S’oferiran mocadors d’un sol ús per a l’assecat de mans i es col·locaran contenidors adequats per a deixalles en els accessos.

Les persones que acudisquen a realitzar qualsevol dels tràmits assenyalat, hauran d’acudir amb màscara o pantalla facial i, en els casos en què es preveja necessari per haver d’emplenar o signar algun imprés, el seu propi bolígraf.

“De manera escalonada i garantint la seguretat dels treballadors i de la ciutadania estem reprenent l’obertura dels serveis municipals més essencials, tal com marca el Pla de desescalada”, en paraules de l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, qui també ha remarcat “la importància que, entre tots, fem possible que aquesta nova normalitat fluïsca de la manera més positiva possible. Hem de mantindre la distància de seguretat per nosaltres i pels nostres veïns i anar proveïts de màscara, en el cas que no siga possible mantindre la citada distància. Hem fet una gran faena fins ací entre tots i estic convençut que continuarem fent-ho i respectant i aplicant totes les normes que des de les autoritats sanitàries ens estan marcant”.

Amb l’obertura del SAC, “atenem les necessitats més immediates dels veïns i les veïnes de Burjassot i, de manera gradual, anirem augmentant els serveis segons passem de fase, atenent i complint sempre de manera escrupolosa les indicacions sanitàries”, ha assenyalat el màxim representant municipal.

Totes la mesures adoptades pel Consistori burjassotense han sigut aprovades pel Comité de Seguretat i Salut amb el suport del Servei de Prevenció.