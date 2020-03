El servei d’autobús urbà serà gratuït en Falles

Print This Post

Davant la festivitat de la setmana fallera, la regidoria de Serveis Urbans de l’Ajuntament d’Alzira ha anunciat que el servei de transport urbà serà gratuït al llarg del període faller.



De l’11 al 20 de març, ambdós inclosos, es suprimiran les línies 1 i 2 del servei municipal de transport urbà. Es mantindrà en funcionarà la línea 3, que passarà a nomenar-se línia verda, i es crearà una ruta alternativa, línea taronja, per a donar el millor servei possible als usuaris de l’autobús urbà.



Línea verda

Eixides de l’Estació a partir de les 6’45h, cada mitja hora, fins les 20’45h.

De dilluns a divendres lectius queden anul·lades les eixides: 8’15, 9’15, 16’15 i 17’15h.

Eixides de l’Hospital a partir de les 6’15h, cada mitja hora, fins les 21’45h.

De dilluns a divendres lectius queden anul·lades les eixides: 8’45, 9’45, 16’45 i 17’45h.

Les parades seran: Hospital, Casal Fester, Av. Esports/Av. Llibertat, CIPFP Luis Suñer, C.C. Carrefour, Sueca, Joanot Martorell, Av. Sants Patrons/Pl. Generalitat, Pl. Regne, Estació d’Autobusos, Estació Renfe, Sabaters, Pl. Regne, Av. Sants Patrons (hotel), Joanot Martorell/Santocildes, Sueca (hotel), General Espartero, Av. Mediterrània (residència).



Línea taronja

Eixides de l’Estació a partir de les 6’30, cada mitja hora, fins a les 21’30h.

Eixides des de l’Hospital a partir de les 5’55h, cada mitja hora, fins les 21’55h.

Les parades seran: Hospital, Av. Mediterrània (Diputació), Av. Pare Pompili (IES J.M . Parra), Av Pare Pompili (Hort de Gorreta), Av. Pare Pompili (Muntanyeta), Jose Fina Fernández/Av. Parc, Jose Fina Fernández (CEIP Ausiàs March), Gandia (Parc l’Alquenència), Trinidad Redal/Velázquez, Ronda de la Séquia Reial d’Alzira (Centre de Salut), Pl. Regne, Estació Renfe, Pl. Regne, Gandia (Parc l’Alquenència), Jose Fina Fernández (CEIP Ausiàs March), Jose Fina Fernández/Av. Parc, Av. Pare Pompili (Muntanyeta), Av. Pare Pompili (Hort de Gorreta), Av. Pare Pompili (Alquerieta), General Espartero, Av. Mediterrània (residència).



El regidor de Serveis Urbans, Fernando Pascual ha manifestat que: “Amb l’objectiu de perjudicar el mínim possible el trasllat dels ciutadans a les seues destinacions per motiu de la instal·lació de casals i monuments fallers, des de la regidoria de Serveis Urbans hem considerat que el transport urbà siga gratuït durant el període de falles per compensar les molèsties ocasiones als usuaris”.