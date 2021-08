El servei de Bibliopiscina d’Almussafes, també disponible a l’agost

Connect on Linked in

La iniciativa, que està celebrant la seua dotzena edició, està gestionada per les persones participants en les Beques d’Estiu



L’accés als volums, que és gratuït, pot realitzar-se de dilluns a divendres de 10.30 a 14.30 h i de 16 a 20 h.

El programa de Bibliopiscina de l’Ajuntament d’Almussafes, impulsat per la Biblioteca Pública de la localitat, continua durant tot el mes d’agost oferint a les persones usuàries de les Piscines Municipals la possibilitat d’endinsar-se en les pàgines d’un ampli assortiment de llibres, periòdics i revistes.



El servei, que enguany aconsegueix la seua dotzena edició, està disponible de dilluns a divendres de 10.30 a 14.30 h i de 16 a 20 h. i per a utilitzar-ho no és necessari disposar del carnet de la biblioteca. De la seua gestió s’encarreguen, novament, les persones participants en les Beques d’Estiu, el programa de pràctiques que des de l’any passat substitueix a ‘La Dipu et Beca’.



“L’estiu passat vam optar per suspendre la iniciativa per motius epidemiològics, però enguany l’hem represa perquè amb precaució és possible continuar oferint a la ciutadania la possibilitat de gaudir d’una bona lectura entre bany i bany”, comenta el regidor de Cultura, Àlex Fuentes.



El lloc, que es col·loca en la zona situada entre les piscines mitjana i gran, va estar obert al juliol únicament al matí, però aquestes últimes quatre setmanes d’obertura del recinte el consistori amplia l’horari coincidint amb l’augment de la disponibilitat de les persones que coordinen el servei, que fins ara atenien altres tasques en els diferents departaments de l’administració local.



“És molt important que la cultura estiga a l’abast de la gent durant tot l’any i ara que la biblioteca tanca per vacances pensem que la bibliopiscina és una molt bona alternativa. Per això aprofite per a animar a veïns i veïnes a acostar-se sense por a l’estand i a deixar-se atrapar per algun dels títols que hem seleccionat per a ells i elles”, afig l’edil.