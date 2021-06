El Servei de Cirurgia General de l’Hospital Clínic incorpora una nova tècnica per a tractament de la disseminació del tumor en l’abdomen

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La nova tècnica permet administrar quimioteràpia intraperitoneal a través de l’abdomen per via laparoscòpica i amb nebulitzador a pressió

Aquesta nova tècnica tracta la carcinomatosis peritoneal, disseminació del tumor en l’abdomen afectant diversos òrgans

El Servei de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu de l’Hospital Clínic de València ha incorporat a la seua cartera de serveis una nova tècnica per al tractament de la *carcinomatosis peritoneal (disseminació del tumor d’origen ovàric o digestiu a òrgans pròxims de la regió abdominal).

Es tracta d’una tècnica que només realitzen actualment altres tres hospitals a Espanya, un públic i dos privats. El Servei ha aplicat ja la tècnica a quatre pacients.

La tècnica, denominada PIPAC (per les seues sigles en anglés Pressurized intraperitoneal Aerosol Chemotherapy), consisteix a administrar quimioteràpia en l’abdomen per via laparoscòpica amb un sistema nebulitzador (partícules molt xicotetes) a pressió.

La tècnica està dirigida a aquells pacients amb disseminació tumoral (carcinomatosis) que no són tributaris de realitzar la cirurgia que normalment es realitza en aquests casos (citorreducción més quimioteràpia intraperitoneal).

Tal com ha explicat, Fernando López Mozos, especialista en Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu de l’Hospital Clínic de València: “El principal benefici d’aquesta tècnica és que es tracta d’un procediment molt poc agressiu, que permet que la quimioteràpia tinga una major penetració en el tumor i que pot repetir-se diverses vegades en funció de l’evolució del pacient. Aquest procediment s’alterna amb sessions de quimioteràpia intravenosa convencional. Els pacients són donats d’alta habitualment 24 hores després de la intervenció”.

“Està indicada en aquelles carcinomatosis peritoneals no subsidiàries de realitzar una cirurgia de citorreducción (extracció de la major part dels tumors) completa. Permet prolongar la supervivència dels pacients i tindre un millor control dels símptomes” ha afegit Fernando López *Mozos.

Com és el procediment

La tècnica PIPAC és un procediment en el qual s’administra quimioteràpia en forma d’aerosol dins de la cavitat de l’abdomen. Es realitza per mitjà de laparoscòpia, és a dir, a través d’unes xicotetes incisions en l’abdomen per les quals s’introdueix un sistema que administra el fàrmac en forma *nebulizada permetent una distribució homogènia amb una major penetració en la zona on s’ha disseminat el tumor.

El Servei de Cirurgia General de l’Hospital Clínic va ser el primer a Espanya en la introducció de la cirurgia de les *carcinomatosis peritoneals, amb una experiència d’al voltant de 1.000 casos tractats.

En l’actualitat, tracta a l’any entre 35 i 50 casos de carcinomatosis i amb aquesta nova tècnica incorporada podran augmentar les indicacions per a pacients en els quals ja s’han esgotat tots els altres recursos terapèutics.