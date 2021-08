El servei de l’ORA d’Alzira torna a estar actiu des de demà 1 de setembre

Print This Post

Demà dimecres, coincidint amb el primer dia del mes de setembre, tornarà a entrar en vigor el pagament per estacionar en la zona blava de la nostra ciutat, un servici que ha estat completament gratuït al llarg de tot el mes d’agost.



El regidor de Serveis Urbans, Fernando Pascual, ha manifestat que “Com cada any, una vegada finalitzat el mes d’agost torna a la normalitat a la nostra ciutat el servei de l’ORA, la qual cosa cal recordar per a totes i tots els que facen ús d’este servici d’estacionament gestionat des del departament de Serveis Urbans de l’Ajuntament d’Alzira”.