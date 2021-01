El servei de menjador social de Mislata reparteix més de 1300 menús durant el Nadal

El menjador de Nadal de l’Ajuntament de Mislata, sota estrictes mesures de seguretat sanitària, ha garantit tres menjars al dia a un total de 64 menors pertanyents a famílies sense recursos

Carlos F. Bielsa: “Encara que la pandèmia ens ha afectat a tots, aquest equip de Govern continuarà treballant per a atendre a totes les famílies amb dificultats de la nostra localitat, i especialment, amb aquelles que travessen situacions de dificultat econòmica i social”

Una any més, la regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Mislata ha tornat a posar en marxa el servei de menjador per als xiquets i xiquetes de les famílies en risc d’exclusió social durant els dies de Nadal. L’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, ha posat l’accent en el menjador social, un servei que, segons les seues paraules, “no podem deixar d’oferir, i més si cap després dels durs efectes que estan patint les famílies amb menys recursos”. “Vam ser pioners a implantar aquests menjadors socials i hem de continuar defensant aquest programa sempre, perquè no podem permetre que la falta de recursos repercutisca en la salut dels més xicotets”, afegia Bielsa.

Així, durant les vacances nadalenques, el menjador escolar del col·legi públic Ausias March ha obert les seues portes per a tirar una mà a les famílies més necessitades. L’Ajuntament de Mislata porta prestant aquest servei gratuït en els últims anys, obrint els menjadors dels col·legis en època de vacances escolars, tant a l’estiu com en nadal, oferint als xiquets i xiquetes, a més d’activitats extraescolars, tres menjars al dia.

Com explica el regidor de Serveis Socials, Ximo Moreno, “enguany hem tingut el hàndicap afegit de la crisi econòmica provocada per la pandèmia del Covid-19”. Per a poder obrir el menjador amb totes les garanties sanitàries, es fa un control exhaustiu a l’entrada amb presa de temperatura, desinfecció de mans i peus. A més, se separen els grups per edats en els quals són atesos per una monitora per cadascun d’ells. Durant el servei de menjar, després de tornar a llavar les mans, les monitores de menjador, reparteixen els menús individuals portant EPIs complets.

En total, s’han repartit 1344 menús, repartits en tres menjars al dia. Els 64 escolars d’Educació Infantil i Primària de Mislata reben, a més del menú que se serveix en el menjador, una bossa amb el berenar i una altra per al desdejuni de l’endemà consistent en llet, sucs, torrades, mantega, melmelada i brioixeria. A més, els xiquets i xiquetes han rebut un regal educatiu de concorde a la seua edat perquè, cap d’ells es quedara sense obrir un joguet aquest nadal.