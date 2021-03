El Servei de Pneumologia de l’Hospital Clínic incorpora una nova tècnica per a localitzar lesions pulmonars i prendre mostres de teixit

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Constitueix un important avanç en el diagnòstic de lesions pulmonars perifèriques no visibles per broncoscòpia convencional

Es realitza principalment per a casos de sospita de càncer de pulmó

El Servei de Pneumologia de l’Hospital Clínic Universitari de València ha incorporat la ecobroncoscopia radial (EBUS-R per les seues sigles en anglés) a la seua cartera de serveis.

Es tracta d’una tècnica que utilitza una minisonda ecogràfica que permet obtindre imatges de 365é de la paret bronquial i de les estructures adjacents per a localitzar lesions pulmonars i prendre mostres del teixit que seran analitzades amb posterioritat.

Aquesta modalitat d’ecografia endobronquial se suma a l’àmplia experiència que posseeix el servei amb EBUS lineal que es porta realitzant des de l’any 2008.

“Aquesta tècnica constitueix un important avanç en el diagnòstic de lesions pulmonars perifèriques que no són visibles per broncoscòpia convencional i s’utilitza generalment en pacients amb sospita de càncer de pulmó”, tal com ha explicat el Cap de Servei de Pneumologia de l’Hospital Clínic, Jaime Signes-Costa.

La tècnica es realitza introduint la minisonda de xicotet calibre a través del canal de treball d’un broncoscopi cap als bronquis i permet localitzar tumors perifèrics i prendre biòpsies guiades per ecografia sense necessitat de travessar la pleura.

“Combina una elevada rendibilitat diagnòstica amb un baix índex de complicacions i es realitza de manera ambulatòria”, ha explicat José Franco, especialista en Pneumologia de l’Hospital Clínic.

El Servei de Pneumologia de l’Hospital Clínic realitza a l’any al voltant de 850 broncoscòpies convencionals a l’any, i prop de 350 EBUS lineal.