El servei de socorrisme i salvament marítim d’Alboraia salva la vida a dos banyistes en Port Saplaya

La ràpida intervenció del personal socorrista ha sigut clau en l’actuació, en la qual també ha col·laborat el dron de la Generalitat Valenciana

Efectius de salvament d’Alboraia han rescatat a dos banyistes que es trobaven atrapats en la mar. Els fets van ocórrer dimarts passat, 17 d’agost, entorn de les 18.10 hores, en la zona sud de Port Saplaya, enfront del centre comercial d’Alcampo, moment en el qual onejava la bandera groga.

És per aquest motiu que s’activa el dron de la Generalitat Valenciana, una aeronau no tripulada que permet llançar un flotador per a realitzar una primera assistència mentre arriba el servei de socorrisme i salvament marítim. En aquesta ocasió, la parella de banyistes no va aconseguir arribar al flotador a causa del fort onatge, d’ací que fora clau la ràpida intervenció dels quatre socorristes que van acudir immediatament.

Malgrat el cansament en arribar a l’arena, no va caldre lamentar cap tipus de mal ni va ser necessària assistència mèdica. Com a agraïment, la parella rescatada va portar berenar al personal del servei de socorrisme i salvament marítim d’Alboraia i al pilot del dron.

El regidor de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament d’Alboraia, Sebastián Torres, ha valorat positivament l’actuació i ha assegurat que en el municipi compten amb un gran equip humà completament coordinat que fa ús de tots els recursos disponibles i que posseeix una ràpida capacitat de resposta i reacció davant qualsevol imprevist per a mantindre segur el bany en la localitat.

El dron que ha prestat assistència en aquest rescat forma part del programa pilot ‘Stop ofegaments’ que la Generalitat Valenciana ha instaurat en 10 municipis de la Comunitat Valenciana, sent Alboraia un d’aquests punts. Aquesta aeronau no tripulada té per objectiu prestar assistència mentre arriba el servei de salvament i socorrisme marítim, llançant un flotador per a donar suport a les persones que necessiten ajuda fins que són rescatades per l’equip humà.

A més, recull un altre tipus d’informació útil, com l’afluència de públic i la velocitat del vent per a facilitar la labor de prevenció. Aquesta tecnologia se suma al dron Fènix1 del qual disposa la Policia Local d’Alboraia per a controlar l’aforament de les platges de la localitat, entre altres funcions relatives a la seguretat.