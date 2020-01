El servei de WhatsApp d’Alberic arriba ja a 3.000 persones

Connect on Linked in

El món de la comunicació s’ha transformat radicalment en els últims anys i algunes dels canals d’informació entre les institucions i els veïns i veïnes ha obligat a una modernització a tots els elements de la societat. L’antic seré que cantava els bàndols en els municipis s’ha convertit en l’actualitat en un ràpid i clarivident missatge de text que arriba a través del servei de WhatsApp dels ajuntaments. És el cas d’Alberic, que en poc temps ha aconseguit que el seu servei de comunicació directa amb els veïns arribe a 3.000 persones, la qual cosa representa aproximadament el 30% de la població. De facto, és pràcticament tota la ciutadania perquè aquest missatge és després reexpedit i comentat, per la qual cosa hui s’ha aconseguit que les comunicacions oficials del consistori informen a tota la població. “Notem un creixement substancial quan comencem a informar sobre les defuncions i els posteriors enterraments. Hi ha molta gent que entén els enterraments com un acte social ineludible i per tant li dóna prioritat absoluta. També hem crescut considerablement durant els temporals climatològics adversos, en els quals l’ajuntament envia els avisos, les precaucions o els talls de carretera o anul·lació de les classes. Amb tot, portem un any en què el servei ha aconseguit arribar, més o menys, al doble de les persones. I no per a de créixer”, argumenta Josep Puig, un dels regidors responsables del servei.

El servei és de molt fàcil ús, sent aqueixa una de les claus de l’èxit, atés que molts dels usuaris són persones majors que no han rebut l’educació adequada en la utilització de les noves tecnologies. Per a donar-se d’alta en el servei simplement cal enviar un missatge de text al 678 381 616 posant “Alta” i els noms i cognoms i gravar aquest número en l’agenda del telèfon. El tècnic municipal arxiva el número i agrega a la persona a un dels grups de difusió, que es compten ja en més d’una desena. A partir d’aqueix moment, el veí rep totes les comunicacions oficials de l’Ajuntament d’Alberic.

Informacions que van des de l’oferta cultural o esportiva, fins a les últimes modificacions urbanístiques o, com s’ha dit, els avisos climatològics. “Hi ha anècdotes molt bones sobre gent que escriu al número del WhatsApp municipal reclamant alguna cosa o simplement per equivocació. Però en general el servei ha funcionat molt bé i la gent cada vegada ho usa millor i reclama més informació. Hi ha un abans i un després en l’activació del servei. Hem millorat la comunicació amb els veïns, la qual cosa es transmet en major transparència municipal i major capacitat per a ampliar la participació”, afig Josep Puig.