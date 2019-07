El Servei d’Emergències Sanitàries atén 39 persones per ofegament en el que va d’estiu

Print This Post

En l’època estival augmenten les possibilitats de lesions per l’increment d’activitats d’oci aquàtic

Es recomana extremar les precaucions per a poder gaudir del bany i dels esports aquàtics

La Conselleria de Sanitad Universal i Salut Pública, a través del Servei d’Emergències Sanitàries (SES), recomana extremar la precaució per a poder gaudir del bany i dels esports aquàtics i evitar així possibles ofegaments.

Des del començament de la temporada d’estiu, l’1 de juny, els equips SAMU han assistit a un total de 39 persones per ofegament en platges, embassaments i piscines de la Comunitat Valenciana. D’elles, 15 han mort i 24 han resultat ferides de diversa consideració.

En aquest sentit, cal recordar que un ofegament pot produir la mort, però també seqüeles greus com a lesions pulmonars o danys cerebrals irreversibles. És per això que es recomana extremar les precuaciones en l’època estival a causa de l’augment de les possibilitats de lesions per l’increment d’activitats d’oci aquàtic.

Les persones expertes consideren que es poden previndre aquests accidents i disminuir les seues conseqüències seguint unes mínimes normes de seguretat. Entre les recomanacions bàsiques que la ciutadania han de seguir quan estan en un mitjà aquàtic, cal destacar l’elecció de llocs segurs per a banyar-se, que existisca servei de socorrisme i seguir les seues indicacions; respectar el significat de les banderes a la platja i evitar banyar-se si s’ha consumit alcohol.

El director del SES, Pere Herrera, ha afegit a aquestes recomanacions la necessitat d’evitar el bany immediatament després dels menjars. “La digestió pot influir que existisca major facilitat per a presentar marejos o pèrdues de consciència, com a conseqüència del propi procés, la qual cosa pot derivar en ofegament”, ha advertit.

El director del SES ha explicat també la importància d’evitar el bany en solitari, ja que, “en cas de presentar-se un problema de salut, el temps de demora a alertar als serveis d’emergències pot ser crucial. És aconsellable que l’exercici físic durant el bany s’adapte a la pròpia condició física i a l’edat, amb la finalitat d’evitar sobreesforços, fonamentalment en adults d’avançada edat”.

Un dels col·lectius més vulnerables de patir ofegaments és el dels menors. En aquest sentit, Herrera ha insistit que “cal tindre més cuidat amb ells, especialment en les piscines. Mai s’han de deixar solos”.

Cal recordar que, en cas de presenciar un accident aquàtic, cal avisar immediatament al 112 i, si es coneix la tècnica, iniciar una reanimació cardiopulmonar bàsica fins a l’arribada dels serveis sanitaris.