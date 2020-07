El servei LA RIBERA EN BIODIÈSEL realitza renovacions de contenidors i ampliació de la xarxa en Algemesí, Carlet, l’Alcúdia i Sollana

Connect on Linked in

El Consorci de la Ribera i la nova empresa adjudicatària de l’execució del contracte de recollida i d’olis vegetals domèstic ECOACTIV JBD, SL continuen treballant per millorar el servei de ‘La Ribera en Biodièsel’.

Aquest nou contracte adjudicat al desembre de 2019 té dos principals línies d’actuació: una primera de renovació i ampliació de la xarxa de contenidors per tal d’aconseguir augmentar la recollida d’oli domèstic a la Ribera. I una segona línia de treball que serà la realització de companyes de comunicació per tal de conscienciar la ciutadania.

Treballant en aquest sentit, durant les últimes setmana s’han substituït els contenidors taronja d’Algemesí per altres nous. A Sollana s’han afegit tres punts amb contenidors nous i en Carlet s’ha realitzat el canvi de la mitat dels contenidors per altres de nous i, a més, està previst completar la renovació en una setmana. Altres accions que s’estan realitzant és la neteja i desinfecció dels contenidors ja instal·lats, com per exemple a l’Alcúdia.

El segon eix de treball orientat a treballar la comunicació i conscienciació de la ciutadania, estava previst començar amb unes xerrades el darrer més de maig, però com a conseqüència de la situació provocada per el COVID 19, aquestes s’han postposat fins passar l’estiu.

El servei LA RIBERA EN BIODIÈSEL, té per objectiu aprofitar un residu com és l’oli vegetal de cuina per produir un combustible renovable i ecològic com és el biodièsel, evitant al mateix temps la contaminació de rius i barrancs i reduint la despesa de depuració de les aigües residuals urbanes.