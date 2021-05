El servei municipal de voluntariat mediambiental porta a terme la seua primera activitat al llit del barranc de Picassent

Connect on Linked in

Dissabte va tindre lloc la neteja d’un tram del barranc on diverses persones, juntament amb l’Agrupament Escolta l’Om de Picassent, actuaren en un tram de 100 metres del barranc on es recolliren centenars de quilograms de fem

Conèixer Picassent i el seu terme municipal així com els espais naturals des d’un punt de vista respectuós i sostenible i potenciar la participació individual i col·lectiva per afavorir la sostenibilitat són alguns dels objectius d’esta iniciativa que va tindre la seua primera actuació dissabte passat als 3 barrancs.

Així, amb l’objectiu de millorar i donar a conèixer l’entorn natural que ens envolta, el grup de persones feren un recorregut pel tram assenyalat recollint tota classe de restes i deixalles com botelles de plàstic, papers, gomes, mascaretes, llandes, entre d’altres, i fins i tot, un neumàtic de grans dimensions.

Recordem que esta proposta va dirigida al veïnat de Picassent, de manera individual, familiar, col·lectiva o associativa, perquè participen de manera directa en el medi natural de Picassent. Les accions estan coordinades per l’Agrupament Escolta l’Om i personal tècnic del consistori.

Segons ha manifestat el regidor de l’àrea de Participació Ciutadana, Salvador Morató, qui va estar present a l’activitat, juntament amb la regidora de medi ambient, Lola Albert, «Estes accions són molt importants no només per l’actuació al lloc, sinó també, per la conscienciació social que suposa cuidar i respectar el medi i l’entorn on vivim».

Amb estes premisses es fa una crida a totes les persones que accepten formar part d’este voluntariat que es posa en marxa a la localitat per fomentar la sostenibilitat, l’educació ambiental i la protecció del territori. I tot això mitjançant la realització d’activitats i programes, que poden realitzar-se des d’una vessant d’acció directa sobre el medi, com també de sensibilització i de divulgació dels seus valors.