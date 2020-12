El Servici d’Assessorament Psicològic impulsat per la Regidoria de Joventut atén més de 100 joves en cinc mesos

Print This Post

Atesa la gran demanda registrada, este servici de suport psicològic, es seguirà prestant l’any que ve



El passat mes de juliol, la Regidoria de Joventut va posar en marxa el programa “T’Escoltem”, Servici d’Assessorament Psicològic per a joves de 12 a 30 anys, amb la finalitat de proporcionar-los eines i recursos per millorar el benestar emocional, enfortir les habilitats individuals i socials i fomentar el creixement personal. Al llarg dels primer cinc mesos de funcionament, este programa gratuït ha prestat atenció a més de 100 persones joves de la ciutat.



La regidora de Joventut, Maite Ibáñez, ha explicat que “l’alta demanda que ha registrat este servici de suport juvenil des que es va posar en marxa, mostra que ese assessorament psicològic específic per a les persones joves era una necessitat latent que s’havia de cobrir en la situació actual de pandemia”. Les atencions directes, mitjançant cita prèvia, es duen a terme els dilluns de vesprada i els divendres de matí a l’edifici de Joventut, Espai Jove VLC, dins el SIAJ (Servici d’Informació i Assessorament Juvenil).



“Esta Regidoria està compromesa amb el desenvolupament del programa, de manera que durant el proper exercici es continuarà prestant, reforçant-lo si fora necessari”, ha declarat Ibáñez, qui ha recordat que “és un dels servicis d’assessorament especialitzat que oferim des de la Regidoria a través del SIAJ, com l’assessorament afectiu sexual, el d’inserció sociolaboral, el jurídic-fiscal, el d’addicció al joc o el de matèria d’habitatge”. “L’atenció psicològica ha sigut una nova aposta com a conseqüència de l’actual situació, a l’igual que el programa Digit Jove, que vam impulsar per combatre la bretxa digital en els col·lectius de joves més vulnerables de la nostra ciutat”.



Ibáñez ha fet referència a l’estudi “Impacte de la Covid-19 a la joventut a la ciutat de València”, promogut pel Consell de la Joventut de València, i presentat la setmana passada per la regidora de Joventut i la presidenta del CJV, Ana Domínguez. Este estudi subratlla que al 52% de joves d’entre 15 i 30 anys li agradaria comptar amb suport psicològic pels efectes de la pandèmia en la seua salut mental, entre la qual, els problemes més esmentats han sigut l’angoixa, l’estrès i la ansietat, com a conseqüència de la incertesa del moment actual. Per això, Ibáñez ha afirmat que “ha sigut molt positiu que ja posarem en marxa este servici des de fa mesos”, i ha animat “a que més persones joves s’animen a utilitzar-lo”.

L’atenció professional de la psicologia que implementa “T’escoltem”, a més de l’atenció directa als joves, desenvolupa càpsules informatives audiovisuals, així com articles al web i newsletter d’aquells temes de major repercussió en el sector. Més informació a la pàgina web de la Regidoria de Joventut joventut-valencia.es i a les xarxes socials.