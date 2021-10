El Servici d’Atenció a Urgències Socials amplia la seua cobertura a les 24 hores dels 365 dies de l’any

Connect on Linked in

La Junta de Govern aprova el plec de condicions per a contractar este recurs amb un pressupost plurianual de 2,6 milions d’euros

Els Servicis d’Atenció a Urgències Socials (SAUS), un recurs municipal que actua en situacions de crisis, provocades per un fet inesperat, per a donar suport psicosocial immediat a les persones afectades i per a minimitzar o evitar el possible perjudici causat per l’exigència de la situació, amplia la seua cobertura: treballarà 24 hores al dia durant els 365 dies de l’any. Així es desprén de l’acord adoptat hui en la Junta de Govern Local que ha decidit contractar este servici amb un pressupost plurianual de 2,6 milions d’euros amb IVA inclòs (880.528 anual front als 483.198 del contracte vigent).

La regidora delegada de Servicis Socials, Isabel Lozano, ha explicat que amb este acord de l’executiu local, que a més de convocar el procediment de contractació obert ha aprovat el plec de condicions per a adjudicar el servici, “l’Ajuntament fa un pas molt important en la millora d’atenció a les persones més vulnerables de la ciutat”. “De fet – ha recordat- l’equip itinerant que cobreix este servei actua davant situacions com a pèrdua inesperada d’allotjament i cobreix necessitats bàsiques de manera urgent davant emergències climàtiques”. Este recurs també intervenen davant situacions d’abandó de menors o persones majors, violència de gènere, agressions sexuals, víctimes de maltractaments o violència intrafamiliar i dona suport a les persones sense sostre.

Isabel Lozano ha explicat que “amb el nou contracte l’Ajuntament incrementa l’horari d’este servici que estarà actiu a tot hora”. “A més, comptarà amb més personal i majors recursos per a garantir que es puga ajudar a qualsevol persona, en qualsevol moment i qualsevol barri de la ciutat”, ha assegurat.

Concretament, la Junta de Govern ha aprovat el plec de condicions per a contractar els serveis d’atenció a urgències socials i col·laboració en emergències per un import de 2.641.583,82 euros. El contracte tindrà un termini de duració de tres anys, prorrogable per dos períodes anuals, i el valor estimat d’este ascendeix a 4.002.399,73 € (sense IVA).

Segons este acord, el servici d’atenció a urgències socials i col·laboració en emergències és un dispositiu d’atenció social permanent que atén ininterrompudament, 24 hores al dia tots els dies de l’any. L’activació del servici es realitzarà directament pels ciutadans a través de Policia Local (092), el número únic d’assistència a la ciutadania davant qualsevol mena d’emergència (112), per la mateixa Delegació de Serveis Socials (establint els procediments necessaris de coordinació i derivació), per altres servicis públics (municipals o urgències sanitàries) o qualsevol altre mitjà que establisca el Servici de Benestar Social. A partir de l’activació de la unitat mòbil s’establirà un màxim de 25 minuts per a personar-se en el lloc requerit. En cas de major demora l’entitat presentarà un informe justificatiu on es detallaran les causes del retard. Per a la col·laboració en emergències, l’activació serà sempre a requeriment de la persona responsable del Pla de Protecció Municipal.

Disposem de tall de veu.