El servici municipal d’Addiccions de València entrega els premis del concurs ‘K me cuentas’

Connect on Linked in

Amb este certamen es pretén conscienciar la gent jove sobre l’ús responsable de les tecnologies i les xarxes socials

El lliurament de premis de la novena edició del concurs ‘K me cuentas’ ha tingut lloc a les instal·lacions municipals de Tabacalera. La iniciativa, posada en marxa pel servici d’Addiccions de la Regidoria de Salut, pretén conscienciar els joves sobre l’ús responsable de les tecnologies i les xarxes socials. Enguany no ha sigut possible l’exposició física dels treballs guanyadors per motius sanitaris, però s’han publicat en el Instagram de ‘K me cuentas’.

El concurs premia la reflexió i la creativitat de la joventut sobre l’ús responsable de les tecnologies i les xarxes socials. El servici d’Addiccions ha destacat la col·laboració del professorat dels centres educatius de la ciutat, ja que han fomentat la participació en este certamen perquè el seu alumnat prenga precaucions davant els riscos que comporta la utilització de les tecnologies de forma no adequada, com ara el sexting, ciberassetjament, grooming o robatori d’identitat, entre altres.

El regidor de Salut, Emiliano García, ha felicitat els premiats i premiades en esta edició. “Encara que la situació excepcional que vivim a causa de la covid-19 no ha permés realitzar un acte públic de lliurament de premis, vull traslladar la meua més sincera enhorabona i agraïment per la vostra col·laboració. Us anime a continuar creixent i superant-vos amb el vostre esforç i a continuar sent conscients dels riscos que poden portar les xarxes socials”, ha manifestat als joves.

El servici municipal d’Addiccions ha reconegut l’esforç i implicació de totes i tots els concursants, així com de les seues famílies. Les persones interessades a conéixer els treballs de l’alumnat guanyador poden visitar el perfil ‘K me cuentas’ en Instagram.