El Servici Municipal de Jardineria Sostenible de València ha realitzat un total de 1.336 actuacions en arbratge durant el mes de març passat

Connect on Linked in

S’han plantat en escocells del viari 68 arbres procedents de desafectacions d’arbratge municipal, tal com ha explicat el vicealcalde, Sergi Campillo

El Servici Municipal de Jardineria Sostenible ha realitzat un total de 1.336 actuacions en arbratge durant el mes de març passat, que inclouen poda, abatiment, retirada d’arbres caiguts, i retirada de restes vegetals de la via pública. Tal com ha explicat el vicealcalde i delegat d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, els treballs han consistit fonamentalment en poda d’arbres i palmeres, eliminació de palmes seques i poda de palmes baixes que molesten a vianants, i control de vegetació en escocells.

A més, cal destacar que durant este mes ha continuat la campanya de revisió, poda de formació i manteniment de tutors de l’arbratge plantat durant la Campanya «València més verda I» i altres projectes de reurbanització de carrers, com l’arbratge plantat en el barri El Cabanyal.

Entre les actuacions de poda més destacables del passat mes s’assenyalen les de Llorer d’Índies al carrer Colón, cercis en carrer Periodista Llorente, lagunarias als carrers Reina i Enginyer Faust Elío, brachichiton en l’avinguda de Nicasio Benlloch, morera i lledoner en Castell De Corbera, morera en Arquitecte Segura del Lago, freixe en Agustín Velarte Morte, i espècies variades al jardí d’Alqueria de Ricós, i als carrers Pintor Navarro Llorens, José Roca Coll (Pianista). A més, i en resposta a la sol·licitud plantejada per l’empresa Iberdrola, s’han podat els plàtans pròxims a la línia elèctrica en l’avinguda Germans Machado.

Tal com recull l’informe del Servici de Jardineria, el març passat es va efectuar també, de manera avançada, la campanya de poda de lagunarias, ja que es recomana podar esta espècie a la primavera. També al març ha conclòs la campanya de poda de retirada de fructificació de moreres. El vicealcalde i delegat d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha destacat la plantació, en este mateix període, de 68 arbres en escocells del viari, amb planta procedent de desafectacions d’arbratge municipal. En el Palmar s’han plantat 31 arbres. Sergi Campillo ha destacat «la importància del treball que fan cada dia podadors i jardiners per a mantindre la infraestructura verda de la nostra ciutat».

S’ha efectuat també el control de la vegetació herbàcia en 20.179 escocells, en els següents districtes: La Fontsanta, La Llum, Tres Forques, Sant Isidre, Vara de Quart, Safranar, Malilla, Mont-Olivet, Campanar, El Pla del Real, Poblats Marítims, Camins al Grau, Algirós, Benimaclet, Rascanya, Benicalap i Pobles del Nord.

LES ACTUACIONS EN JARDINS

Quant a les actuacions del Servici de Jardineria Sostenible en la zona nord de la ciutat destaquen les actuacions de cava, birba i desbrossament en 80 espais enjardinats així com labors de poda i retallada de vegetació en 75 jardins. També s’ha procedit al condicionament dels nombrosos espais enjardinats, seguint criteris de sostenibilitat en la gestió, mitjançant l’aportació de matèria orgànica: són els jardins de la plaça Església de Campanar, avingudes de Pius XII i Corts Valencianes, places de Joan Pau II i de Covadonga, Passeig de l’Albereda – Palau de la Musica, Camí del Cabanyal – José Mª Haro, prolongació i illetes del Passeig de l’Albereda, carrer Iecla i adjacents, plaça d’Amparo Arce Miralles, plaça Racó de l’Horta i adjacents, avinguda de Valladolid, i carrers Arquitecte Eduardo Tolsá – Sellent .

Una altra de les actuacions en la zona nord ha consistit en la sembra de prats florits als jardins del Camí del Cabanyal en la confluència amb el carrer de José Mª Haro, de l’avinguda de Pío Baroja, i al Jardí Central del Campus de Tarongers. I, de manera paral·lela, s’ha procedit a la reposició de vegetació arbustiva per a la millora dels espais enjardinats de la plaça de l’Església de Campanar, les avingudes de Pius XII i Corts Valencianes, el carrer Valdelinares, l’avinguda del Mestre Rodrigo, la plaça de Covadonga, els Jardins del Real i Passeig i prolongació de l’Albereda, la plaça Germans Calvo, els carrers Xile i Ernesto Ferrer, l’avinguda de França, la plaça del Cedre, el carrer Iecla i adjacents , el Jardí Central del Campus de Tarongers, la plaça d’Amparo Arce Miralles, la plaça Racó de l´Horta i adjacents, les calles Arquitecte Eduardo Tolsá – Sellent i l’avinguda dels Germans Machado (Ronda Nord III).

Així mateix, s’ha procedit al ‘destoconat’ d’arbratge als jardins de la plaça de Covadonga, Passeig de l’Albereda, carrer Bèlgica, plaça Germans Calvo, carrers de Pere II El Cerimoniós – Municipi de la Roda, avinguda Blasco Ibáñez, i carrers del Doctor García Brustenga, i de la Guàrdia Civil i adjacents. També s’han realitzat labors de trasplantament d’arbratge (Citrus) al jardí Campillo d’Altobuey i adjacents (Grup d’Habitatges Beteró). Quant als tractaments fitosanitaris, s’ha donat continuïtat als treballs de seguiment de la plaga del “morrut roig” de les palmeres mitjançant la xarxa de parany; i així mateix s’han realitzat 23 intervencions de reparació de xarxa de reg, i altres 98 d’elements d’obra civil en 30 espais enjardinats i 27 emplaçaments d’arbratge viari.

Pel que respecta a la zona sud, durant el mes de març, a més de cobrir les necessitats ordinàries per al manteniment dels jardins, s’han realitzat 626 actuacions no programades (347 de lampisteria i reg, 81 de mobiliari urbà, i 108 d’obra civil).

L’informe del Servici fa referència també a les labors de manteniment ordinari: els principals treballs executats a nivell vegetal són la birba, retallades de tanques, poda d’arbustos, sega, a més del manteniment del mobiliari urbà, jocs infantils, obra civil, revisió de xarxes de reg, neteja de les àrees de joc, desinfecció setmanal de les àrees de socialització canina, neteja de fonts ornamentals i tractaments fitosanitaris. També s’ha actuat en les unitats enjardinades vinculades al viari com ara rotondes, platabandes, illetes, mitjanes i jardineres.

Cal ressenyar els tractaments fitosanitaris als jardins i alineació d’arbratge viari de la ciutat, zona sud, en els quals s’han efectuat 70 actuacions i la desinfecció i col·locació de cartells, amb les recomanacions d’ús, en les àrees de jocs infantils instal·lats en la zona sud per la situació d’emergència sanitària generada per la covid19. Així mateix, ha finalitzat la campanya de la recollida de la taronja, tant en arbratge viari com de jardí.

PLA DE MILLORA I FOMENT DE LA BIODIVERSITAT

Quant al Pla de Millora i Foment de la Biodiversitat, s’han portat a terme les labors de sega corresponents, en la totalitat de les superfícies incloses en este Pla, així com el reg i monitoratge de l’evolució de la biodiversitat en les superfícies de prades convencionals transformades en prades naturalitzades i prats. De manera paral·lela, s’ha efectuat el trasplantament de quatre tarongers que hi havia a la plaça la Reina: un s’ha trasplantat en la plaça de l’Ajuntament (davant la façana de l’edifici consistorial) i els tres restants, en la plaça del Patriarca. A més, han continuat les labors de manteniment en grans àrees d’unitats enjardinades. Pel que respecta a les obres, el balanç recull les de control i seguiment de les obres de la Pèr g ola per a activitats musicals i culturals al Jardí de Malilla, així com el començament d’obres d’enjardinament en l’avinguda de Joan XXIII, i de remodelació en les places Manuel Simó, i de Manuel Granero.

Finalment, cal destacar les actuacions de l’Organisme Autònom Municipal Parcs i Jardins Singulars que, a més de cobrir les necessitats ordinàries per al manteniment dels jardins, ha realitzat actuacions especials de poda de les palmeres del Jardí del Xalet de Panach (Benimàmet) i en eixos viaris de la línia 4 del tramvia (carrer Florista). Així mateix, ha conclòs la campanya de plantació de l’arbratge i arbustos, en diferents jardins de la ciutat, i ha efectuat reposició de vegetació en jardineres del Centre Històric, i plantació de geranis en Gran Via Ferran el Catòlic. També s’ha procedit a la reparació de danys per actes vandàlics en lavabos públics del Jardí del Túria, i de jocs infantils en diferents jardins. I s’han efectuat labors de seguiment i control d’obres en espais gestionats per l’OAM Parcs i Jardins: reforma del Parc de l’Oest i construcció del bosquet sostenible al costat de Parc de Benicalap, i obres de reparació i posada en funcionament de la font ornamental del Jardí Professor Antonio Llombart.