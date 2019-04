El Silla va jugar el passat cap de setmana contra el Club Esportiu Roda i va guanyar 4-0

Print This Post

El Silla va ser protagonista a les dues parts del partit.

El Silla Club de Futbol és jugava la jornada 32 contra el Club Esportiu del Roda, que arribava al camp al camp Vicent Morera del Silla amb els deures fets aquesta temporada 2018-2019. El Silla, per altra banda, necessitava punts per mantenir una temporada més la categoria.

La primera part del partit el conjunt de Silla va haver d’aguantar les envestides del conjunt castellonenc fins al minut 24, en una jugada davantera del Silla, Toni marcava el primer gol. Pareixia que les coses anaven millor per al conjunt local que per al visitant. A punt d’acabar la primera part, al minut 45, de nou, Toni posava per davant al Silla. Amb aquest resultat es va arribar al temps de descans.

En la represa, el conjunt d’Eduardo Revert tenia com a finalitat augmentar el resultat per a no patir als últims minuts del partit. Va haver d’esperar fins al minut 63 quan Ivan Bazán posava el marcador 3-0. Al minut 89, Xavi Salort posava el 4-0 i va aconseguir la victòria.

De cara a la pròxima jornada, el Silla jugará contra un rival molt difícil, el Paterna Club de Futbol. Si el Silla guanya el pròxim partit ja no estaria en risc de perdre la categoria .