El Síndic de Greuges emet una resolució després d’ocultar Jesús Ros al PP, les factures d’alcaldia i festes de 2019

Connect on Linked in

Folgado: “és lamentable que una vegada més, el Síndic de Greuges haja d’advertir a Jesús Ros i a l’Ajuntament de Torrent per la seua opacitat i per incomplir la llei. Negar-nos les factures d’alcaldia i de festes de 2019, entre una altra informació requerida als grups de l’oposició i a la ciutadania de Torrent, és símptoma que alguna cosa no volen que vegem i una falta total de complir les seues obligacions legals com a alcalde”.

6 de setembre de 2021. El Síndic de Greuges, Ángel Luna ha emés una resolució dirigida a l’Ajuntament de Torrent per “impossibilitar el control dels assumptes públics” a la portaveu del Partit Popular, Amparo Folgado, després de requerir durant tot un any el Síndic la remissió d’aquesta informació a l’equip de govern, sense aconseguir-lo.

Els populars van realitzar una bateria de preguntes el 21 d’octubre de 2020 per a poder informar-se d’algunes qüestions del Compte General de l’Ajuntament de Torrent de 2019 i poder realitzar la seua labor de control i fiscalització al govern municipal. A pesar que la Llei assenyala que s’han de contestar en cinc dies per part del govern municipal als grups de l’oposició, el govern del PSOE no el va fer fins al 19 de gener, contestant solament a 23 de les 36 qüestions plantejades pels populars.

Per aquesta raó, Folgado va tornar a sol·licitar aquesta informació i va elevar la seua queixa al Síndic de Greuges, qui ha sol·licitat a Jesús Ros fins a tres ocasions durant l’últim any, que entregara aquesta informació a Amparo Folgado. Entre la informació que l’equip de govern nega als populars, estan les factures relatives a les caixes fixes d’alcaldia i festes de 2019. El Síndic ha sol·licitat fins a quatre ocasions que es remeta aquesta informació, concretament el 19 de febrer de 2021, l’1 d’abril de 2021, el 14 de maig de 2021 i el 6 de juliol de 2021, sense rebre cap resposta.

Folgado assenyala que “en l’únic escrit que ens va remetre l’equip de govern i en el qual només va contestar a 23 de les 36 preguntes, se’ns va assenyalar que ens adjuntaven les factures de la caixa fixa de festes i d’alcaldia, però fins al moment, mai les hem vistes”.

El Síndic de Greuges adverteix en la seua resolució que és important tindre en compte que la falta de col·laboració amb el Síndic de Greuges es troba tipificat en el Codi Penal “en les mateixes penes incorrerà l’autoritat o funcionari que obstaculitze la investigació del Defensor del Poble, Tribunal de Comptes o òrgans equivalents en les Comunitats Autònomes, negant-se o dilatant indegudament l’enviament dels informes que aquests sol·licitaren…”.

A més, el Síndic assenyala que “si les preguntes que plantegen els regidors no es responen de manera ràpida, clara i congruent, aquest procediment de transparència i control no serveix per a res, ja que resulta impossible fiscalitzar i participar en la gestió dels assumptes públics, ja que s’impedeix injustificadament l’exercici del dret fonamental a exercir el càrrec per al qual han sigut democràticament triats per la ciutadania”.

Per a Amparo Folgado “és lamentable que una vegada més, el Síndic de Greuges haja d’advertir a Jesús Ros i a l’Ajuntament de Torrent per la seua opacitat i per incomplir la llei. Negar-nos les factures d’alcaldia i de festes de 2019 entre una altra informació requerida als grups de l’oposició i a la ciutadania de Torrent, és símptoma que alguna cosa no volen que vegem i una falta total de complir les seues obligacions legals com a alcalde”.