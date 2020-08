El Sindicat CSIF de la Ribera, ve denunciant durant els mesos anteriors la falta de previsió i la més que millorable actuació dels responsables del nostre Departament

Print This Post

Han sigut mesos molt durs per a tots, però per al col·lectiu sanitari ha sigut una catàstrofe física i molt més emocional.



La direcció del nostre Departament no ha cuidat per a res als seus empleats, per contra, d’una forma arbitrària i sense sentit ha gestionat els recursos humans i materials, amb el que la gent es troba cansada i desmoralitzada.



Aquesta situació no li importa a la Direcció, aquest sindicat té coneixement i denúncia de manera pública els següents fets:



-EN LA PLANTA DESTINADA A TRACTAR A PACIENTS AMB COVID, ROMANEN ELS PACIENTS A l’espera DE SABER RESULTATS I ELS INGRESSATS JA DIAGNOTICADOS COM A POSITIUS. SENSE CAP MENA DE SEPARACIÓ.



– A DIA DE HUI EN LA MATEIXA SALA, TAMBÉ HI HA INGRESSATS PACIENTS DE MEDICINA INTERNA (SENSE TINDRE RES A VEURE AMB UN POSSIBLE COVID) SEPARANT EL CORREDOR PER UN PARAVAN.



– AQUESTA MATEIXA PLANTA EN ALGUNES OCASIONS ES QUEDEN AMB MENYS GENT TREBALLANT DEL QUE ES PREVEU, COM QUE SE’LS PORTA A UN ALTRE SERVEI DURANT LA SEUA JORNADA.



– LA PROBLEMÀTICA S’ENGRANDEIX PER LA FALTA DE SEGURETAT EN LA MATEIXA PLANTA, AQUEST ESPAI TÉ UN ACCÉS DIRECTE DES DE L’EXTERIOR, PORTA NO CONTROLADA, ON L’ACCÉS DE FAMILIARS I PACIENTS ÉS CONSTANT.



Juntament amb això que no és poc, segueixen les concentracions dels Metges d’Urgències advertint també la mala praxi i la falta de previsió de la direcció del Departament, tots els dilluns el fan saber en les concentracions i en els seus manifestos advertint el següent a la població:



– SOBRECÀRREGA ASSISTENCIAL A causa De la SITUACIÓ DE LA PANDÈMIA



– MANCADA DE SEGURETAT EN L’ATENCIÓ Als PACIENTS I DE PROTECCIÓ DELS TABAJADORES



– EXIGEIXEN QUE S’IMPLANTEN ELS PLANS DE CONTINGÈNCIA PER A UNA “POSSIBLE” SEGONA ONADA



La nostra pregunta és: no hem tingut bastants contagis entre els treballadors durant aquesta pandèmia? , Els és igual la salut dels treballadors i dels pacients?, tot val?



PER A CSIF NO, PER DAMUNT DE TOT AQUESTA LA SALUT I EL BENESTAR DELS NOSTRES COMPANYS I TAMBÉ DELS NOSTRES PACIENTS.