El sistema “Porta a Porta” augmenta el reciclatge orgànic un 80% a Càrcer i Alcàntera de Xúquer en els primers dies d’aplicació

Alguns dels municipis de la Vall del Xúquer viu els seus primers dies immersos en el servei de recollida de residus ‘Porta a Porta’. Els primers pobles a implantar este servei han sigut Càrcer i Alcàntera de Xúquer, que des d’aquest diumenge ja recullen el fem en cada domicili. Des de tots dos consistoris incideixen en què el resultat d’aquestes primeres recollides és tot un èxit, malgrat la incertesa inicial per no saber si els veïns s’adaptarien o no a la separació intensiva de les seues deixalles. Les dades parlen per si soles.

En el primer dia de recollida de material orgànic, el corresponent a la recollida de la jornada del diumenge, els nivells de reciclatge s’han incrementat en més d’un 80%. Josep Botella, alcalde de Càrcer, destaca el bon acolliment d’aquesta mesura durant aquestes primeres hores: “Tot canvi és difícil, i més en una mesura tan revolucionària, però de moment, estem molt contents amb els resultats i acabem de començar. Cal esperar, encara, però els resultats de reciclatge a 30 dies vistes imaginem que aniran augmentant”. Des d’Alcàntera de Xúquer, Julio García, alcalde, a més del bon acolliment, també ha remarcat la capacitat dels seus veïns: “Encara hi ha gent que està venint fins a l’Ajuntament per a recollir els poals, però quasi tot el municipi s’ha acollit ja a la mesura, fins i tot les persones majors, tenint en compte el complicat que pot resultar per a ells pel revolucionari de la mesura quant als processos de classificació de residus”.

El dilluns ha sigut el torn de la resta de residus i el dimarts i dissabte per als envasos lleugers, quedant per a dijous la recollida de paper i cartó i per a la resta de dies de la setmana, la recollida d’orgànics que ja va començar aquest passat cap de setmana. Josep Botella incideix en l’avanç sostenible que es desencadenarà amb aquesta mesura: “Tot canvi és complicat, però ens limitem a complir la normativa europea. Fins ara només reciclàvem un 20%, quan des d’Europa ens demanaven un 60 %. Si tot segueix segons el que es preveu amb la recollida ‘Porta a Porta’, reciclarem entorn d’un 75% del que produïm”. A més, Botella, també ha volgut avançar que la voluntat del seu consistori és cobrar dins d’un temps per quantitat de residus generats: “Si cadascun paga ara per l’aigua que consumeix, ¿per què no cobrar pels residus que genera? Ara mateix estem en una fase en la qual tots estem obligats a fer-ho bé i a pagar el mateix. Però la nostra intenció és adaptar l’impost a cada domicili per residus que genere”.

Julio García ha aprofundit en la importància que té per a una comunitat com la Vall del Xúquer els resultats obtinguts en estos primers dies a Càrcer i Alcàntera: “La resta de municipis veuran en els nostres municipis una referència per a continuar creixent i això és molt bo per a tots, perquè podrem esmenar errors i créixer en comunitat”. La llista de municipis que s’acolliran a la iniciativa s’inicia esta mateixa setmana amb Antella i Sumacàrcer, que ja han començat el repartiment de contenidors als seus veïns per a iniciar el servei PAP de la Mancomunitat de la Ribera el pròxim 21 d’abril.