El sopar benèfic contra el càncer a Alboraia recapta més de 4.500€ per a la causa

Connect on Linked in

Més de 350 persones van acudir al sopar organitzat per la Junta Local Contra el Càncer i l’Ajuntament d’Alboraia



El passat divendres 18 d’octubre es va celebrar el sopar benèfic contra el càncer en els Salons Olympia d’Alboraia.



El sopar va estar organitzat per l’Ajuntament d’Alboraia i la Junta Local d’Alboraia Contra el Càncer, i va comptar amb la presència de la presentadora Carolina Ferre com a convidada d’honor i conductora de l’esdeveniment.



També va estar present l’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría, la regidora de Serveis Socials, Susana Cazorla, la presidenta de la Junta Local Contra el Càncer, Sefa Sanfeliu, i la gerent de AECC València, Helena Alloza.



En finalitzar el sopar, es va realitzar una rifa benèfica d’obres d’art i obsequis donats per artistes i col·laboradors locals. Entre aquestes obres, la guanyadora del 2n Premi del VI Concurs de pintura a l’aire lliure, realitzada per l’artista Salvador Ribes Villalba, que va ser cedida pel consistori per a aquesta causa. En total es van repartir 164 regals entre les persones assistents.



L’esdeveniment va comptar amb l’assistència de 357 persones, i es va recaptar un total de 4.550 euros per a la lluita contra el càncer.