El talent valencià “brilla” en el Climathon VLC, “la marató d’idees que millora València a través de la innovació i la co-creació”

Els i les participants han buscat solucions a 2 reptes relacionats amb el tractament d’aigües i la descarbonització de ciutats plantejats per les empreses valencianes Obremo i Global Omnium

L’Ajuntament de València, a través de València Activa i VLC Tech City, ha organitzat Climathon VLC 2021, el hackathon virtual “amb el qual s’ha demostrat, a través de la co-creació i fent gala del talent local, com millorar la qualitat de vida de la ciutadania valenciana”, segons ha explicat hui la regidora de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé.

“En esta edició, celebrada durant el passat cap de setmana, s’ha donat resposta a dos grans reptes mediambientals com el desenvolupament d’una iniciativa que possibilite la descarbonització de ciutats cap al concepte de ciutat neutra, i la reducció de nitrats derivats d’activitats agropecuàries en el cicle de l’aigua, plantejats per les empreses Obremo i Global Omnium respectivament”, ha indicado.

La responsable de l’Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, ha destacat que “amb esdeveniments com este, deixem patent que a València estem a l’avantguarda de la innovació, de la tecnologia i de la sostenibilitat. Gràcies a este hackathon d’idees hem augmentar la consciència climàtica i hem repensat de manera col·laborativa la València en la qual volem viure com a ciutadans i ciutadanes, a més de demostrar que a la ciutat tenim un talent preparat per a competir al més alt nivell”.

En esta jornada maratoniana jornada, els 6 equips participants han presentat les solucions als reptes plantejats en aquest hackathon. La proposta guanyadora d’esta edició ha sigut la de l’equip ‘Àfrica’, que els seus integrants han resolt el repte relacionat amb la reducció de nitrats derivats d’activitats agropecuàries en el cicle de l’aigua, plantejant la proposta ‘IPN’ amb l’objectiu d’optimitzar el tractament d’aigües amb un imant per als nitrats que impacta en les 3 dimensions de la sostenibilitat.

Així mateix, també s’han presentat solucions al repte relacionat amb el tractament d’aigües, els equips ‘Europa’ i ‘Antàrtida’. La proposta de l’equip ‘Europa’ és l’aplicació del filtre ZeoFilt, un filtre a base de zeolites, un mineral natural que, gràcies a les seues propietats selectives, és capaç d’absorbir els nitrats presents en l’aigua. Per part seua, l’equip ‘Antàrtida’ ha proposat com a solució un bioreactor de matèria orgànica procedents d’estelles o altres residus locals.

Quant al repte de desenvolupament d’una iniciativa que possibilite la descarbonització de ciutats cap al concepte de ciutat ‘carbon neutral’, els equips encarregats de resoldre’l han sigut ‘Amèrica’, ‘Oceania’ i ‘Àsia’. La solució proposada pels integrants de l’equip ‘Amèrica’ s’ha basat en tres línies d’acció: la mobilitat, el medi ambient i l’àmbit social. Per part seua, l’equip ‘Oceania’ ha presentat una app amb la qual monitorar els hàbits de mobilitat i mesurar l’impacte de la petjada de ciutats i barri. Final-ment, l’equip ‘Àsia’ ha plantejat com a proposta per a aconseguir una ciutat ‘carbó neutral’ una aplicació amb la qual contribuir a posar en contacte els consumidors i els xicotets comerços.