El Taller Municipal de Teatre de Sueca prepara l’estrena de la seua mostra de fi de curs 2018-2019

El TMT presentarà dos muntatges: una obra contemporània i una comèdia

En els pròxims dies el Taller Municipal de Teatre a Sueca celebrarà el seu final de curs amb l’estrena de l’obra “Sols… o en parella”, per part del grup d’iniciació, i de la comèdia “Toc Toc” representada pel grup avançat del taller.

Sota la direcció de Carles Royo, director de l’escola de teatre, enguany els participants del grup d’iniciació del taller afronten el risc d’involucrar-se en un procés complex com és abordar el teatre contemporani. En este, allò que és verdaderament important són les idees, per damunt de les accions, i tampoc no es compleixen les unitats aristotèliques, ni l’esquema de presentació, nucli i desenllaç de forma clàssica. L’espectacle “Sols… o en parella” presenta realitats vistes des de prismes personals i intransferibles, però també, en certa manera, realitats compartides. Este teatre convida a preguntar-se i reflexionar sobre conceptes com la igualtat, la parella, la vida, la mort, la llibertat sexual o la forma de viure a la societat del segle XXI. L’obra es representarà dijous 6 i divendres 7 de juny, a les 22.30 hores, i dissabte 8 i diumenge 9 de juny, a les 20.00 hores, al Centre Municipal Bernat i Baldoví.

La setmana següent, el grup avançat del Taller Municipal de Teatre de Sueca oferirà un espectacle creat a partir d’una adaptació lliure de la coneguda obra de l’autor francés Laurent Baffie que porta per títol “Toc, tot”. Esta adaptació del text presenta a set pacients que pateixen trastorn obsessiu-compulsiu (TOC), mentre esperen a la sala d’espera d’una consulta l’arribada d’un famós metge especialista de prestigi mundial. Per causes alienes a la seua voluntat, el metge va retardant la seua arribada i els set personatges comencen a interactuar organitzant una mena de teràpia de grup on l’ansietat els traeix amb idees de les quals no poden escapar i que els provoquen por, nerviosisme, inquietud i comportaments repetitius, entre d’altres. L’obra es representarà dijous 13 i divendres 14 de juny, a les 22.30 hores, i dissabte 15 i diumenge 16 de juny, a les 20.00 hores, al Centre Municipal Bernat i Baldoví.