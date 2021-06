El tanatori municipal de València ultima un nou espai per al comiat de éssers estimats quan la família no dispose del servici de sala de vetla

Connect on Linked in

Alejandro Ramon: “esta intervenció s’emmarca en el treball constant per a millorar les instal·lacions del tanatori i millorar el servici oferit a la ciutadania”

Les instal·lacions del tanatori municipal de València disposaran de nous espais que s’estan adequant per a crear, entre altres, una sala de comiat per als éssers estimats que moren quan les seues famílies no disposen del servici de sala per a la vetla.

“Continuem treballant per a millorar les instal·lacions del tanatori municipal i el servici que oferim a la ciutadania. Fruit d’eixe treball iniciem ara a través de la contracta un treball d’adequació d’un espai en el semisoterrani que comptarà amb una sala de comiats per a familiars de difunts que no disposen del servici de sala de vetla pels motius que siga”, ha explicat el regidor de Cementeris i Servicis Funeraris, Alejandro Ramon.

Els nous espais sorgiran a partir de l’adequació dels que es destinaven al depòsit de cadàvers judicials i que han quedat en desús després de la finalització del conveni sobre trasllat i depòsit judicial de cadàvers, celebrat entre les administracions autonòmica i local. En concret, se situen en la planta semisoterrani de l’edifici.

El projecte per a la redistribució d’estes dependències contempla tant una sala de comiats per a les famílies de les persones mortes que no disposen d’una sala de vetla, com una nova zona d’emmagatzematge d’urnes derivat de la instal·lació del nou sistema de filtració annex als forns crematoris.

La quantia d’este projecte ascendix a 30.653,61 euros i serà assumida per la contracta municipal per a millorar les instal·lacions de l’edifici. Se suma així als projectes iniciats en 2018 per a millorar l’accessibilitat, la digitalització d’espais, la renovació de mobiliari i la substitució dels dos forns crematoris així com la instal·lació d’un sistema de filtració doble per al tractament dels gasos de combustió.