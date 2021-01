El tancament perimetral d’Alfafar, Llocnou, Sedaví, Benetússer i Massanassa obliga a tancar al trànsit dos eixides de la V-31

Connect on Linked in

A més queda tallat al trànsit en tots dos sentits l’accés a Massanassa des de Catarroja pel barranc de Xiva i l’entrada al Barri Orba (Alfafar) per la CV-400.

Els alcaldes i alcaldesses dels cinc municipis demanen col·laboració ciutadana perquè les mesures puguen tindre un efecte positiu en la lluita contra la Covid.

Sedaví, 08 de gener 2021. El tancament perimetral dels municipis d’Alfafar, Sedaví, Llocnou de la Corona, Massanassa i Benetússer anunciat per la Conselleria de Sanitat el passat 5 de gener obliga des de hui a tancar al trànsit diversos dels accessos a la zona confinada. En concret queden tallats les eixides 9 sentit València i 10 sentit Alacant de la V-31 (pista de Silla), l’accés al Barri Orba (Alfafar) per la CV-400 i l’entrada a Massanassa per Catarroja a través del Barranc de Xiva en la qual només es permet la circulació de la línia d’autobús Auvaca.

La resta d’accessos a la zona els termes municipals d’aquestes localitats quedaran controlats per les policies locals de cada municipi que, juntament amb la Guàrdia Civil, seran els encarregats de vetlar pel compliment de les restriccions. Es recorda a la ciutadania que els únics motius per a eixir o entrar en la zona serà el retorn a la residència familiar, l’assistència a menors, dependents i/o persones majors, obligacions laborals i assistències a centres mèdics o educatius. I que estàs excepcions hauran de ser justificades.

Els alcaldes i alcaldesses dels cinc municipis sol·liciten la col·laboració ciutadana perquè la mesura, que es prolongarà fins al pròxim 21 de gener, puga tindre un efecte positiu en la reducció de la propagació de la Covid19. A més, recorden a tota la ciutadania resident anara de la zona perimetrada que l’accés a les zones comercials d’Alfafar, Sedaví i Massanassa estarà tancat per als no residents en aquestes cinc poblacions fins a la fi del confinament.

En un moment en el qual les xifres de contagiats en la zona continua a l’alça, els alcaldes i alcaldesses preguen també a tots els seus veïns i veïnes responsabilitat per a evitar si no són imprescindibles contactes socials i continuar complint les recomanacions sanitàries per a aconseguir reduir el nombre de casos.

Centre Coordinació Operativa Intermunicipal

Els cinc consistoris estan treballant per a crear un Centre de Coordinació Operativa Intermunicipal com a òrgan de coordinació de les actuacions que han de desenvolupar-se en el nucli poblacional, tant en fase de preemergència com d’emergència. El centre estarà format pels cinc alcaldes i alcaldesses, per les prefectures de les respectives policies locals i pel cap del lloc principal de zona Alfafar-Catarroja de la Guàrdia Civil.