El Teatre Arniches presenta l’espectacle ‘Oyun’ amb un homenatge a dones del món escènic

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Els 163 seients que no es poden ocupar lluiran els noms de 163 dones que han participat en les produccions que han passat per l’espai teatral alacantí els últims tres anys

L’obra es retransmetrà en directe divendres 26 de juny a les 20.30 hores per internet a través de les xarxes socials del Teatre Arniches

Cultura de la Generalitat, mitjançant l’Institut Valencià de Cultura, convertirà la cloenda de la temporada al Teatre Arniches d’Alacant, que tindrà lloc demà divendres 26 de juny, en un homenatge a 163 dones que han omplit de vida aquest espai teatral durant els últims tres anys.

L’argentí Fedito Menini, amb el seu espectacle de circ ‘Oyun’, de ProduCirk, serà l’encarregat d’abaixar el teló davant d’un pati de butaques on, per raons de seguretat, hi haurà un 38 % de l’aforament de la sala, 101 de les 264 places.

El públic, que gaudirà de l’art de Fedito en aquest pati de butaques, no es trobarà amb un teatre buit; les places que no es poden ocupar per mantindre la distància mínima de seguretat d’un metre i mig entre els espectadors i espectadores lluiran el nom de les dones que han pujat a l’escenari de l’Arniches aquestes últimes tres temporades.

Segons la coordinaora territorial de l’IVC a Alacant, Alícia Garijo, “el públic assistent seurà al costat de noms d’actrius com Núria Espert o Pilar Almería, cantants com Maria del Mar Bonet o la coreògrafa Sol Picó, i així fins a un total de 163 noms d’actrius, directores, productores, escenògrafes, responsables de vestuari, il·luminadores, distribuïdores, maquinistes, dissenyadores gràfiques… És a dir, totes les dones que han estat darrere de les produccions que han passat pel Teatre Arniches els tres últims anys”.

Cal recordar que en ‘Oyun’, que significa ‘joc’ en turc, Fedito Menini fa una reflexió sobre qui o què és l’escultura i busca el més difícil encara, de l’equilibri perfecte cap a l’arquitectura dels malabars, l’harmonia entre tots els elements: olles, culleres, cordes, pilotes, i a mesura que va construint un artefacte en equilibri, el malabarista va creant l’espai, dibuixant l’aire i, sobretot, jugant i desafiant la gravetat.

‘Oyun’ ha girat per multitud d’escenaris en diversos països (Turquia, Bèlgica, Holanda, Portugal, Espanya…) i ha recollit diversos premis. Es tracta d’un espectacle únic i innovador per a tots els públics que combina fums, originalitat, ritme i una tècnica de malabars depurada que, sens dubte, no deixarà indiferent l’espectador.