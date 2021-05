El teatre arriba a les escoles alzirenyes

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Regidoria d’Educació i Infància comença l’activitat Teatre Terapèutic als centres educatius d’Alzira d’infantil i primària.

Des del passat dilluns 17 i fins el 18 de juny, es portarà a terme esta activitat dirigida per a l’alumnat de primer de primària dels 14 centres educatius d’Alzira, tant publics com concertats.



El format consistix a sessions d’1 hora al pati del centre de 9.30-10.30 h. en les 24 aules de 1r de Primària de la ciutat. La profesional que impartix el tallaer es desplaçarà als centres per tal que els xiquets i xiquetes no hagen de traslladar-se. D’esta manera és més fácil portar el compliment de les mesures sanitàries.



La regidora de l’àrea, Maria Calvo, ha plantejat l’activitat com un laboratori d’emocions, en el qual s’utilitza el joc dramàtic com a ferramenta essencial per a treballar les emocions i ajudar els xiquets i xiquetes a gestionar-les de manera positiva.



Amb el teatre terapèutic l’alumnat:

Millora la qualitat de vida

Gaudix del joc dramàtic com a ferramenta terapèutica.

Desenvolupa i enfortix les habilitats comunicatives i de socialització.

Treballa les emocions.

Promou la salut i benestar a través de jocs teatrals, improvisacions, expressió corporal…

La metodologia serà activa, dinàmica i participativa mitjançant l’expressió corporal i oral. Una estona d’esbargiment i diversió que afavorirà la cooperació i convivència de tots i totes els participants.

L’activitat és acorde amb:

Títol d’Alzira com a Ciutat Amiga de la Infància

Compliment de la Convenció Internacional dels Drets dels Xiquets i Xiquetes de les Nacions Unides,

Compromís d’Alzira com a Ciutat Educadora,

Complix amb el III Pla d’Infància d’Alzira,

Col·laborar amb els centres educatius del municipi, tant públics com concertats que impartixen el nivell educatiu de 1r de Primària.