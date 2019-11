Connect on Linked in

El Teatre El Siglo ja és propietat municipal i així queda reflectit en el Registre de la propietat. Este tràmit que es completava ahir posa punt final a un procés que es va encetar en juny de 2018 per tal de recuperar la propietat del teatre i així poder rehabilitar-lo.



Recordem que la sol·licitud d’una subvenció en 2018 va descobrir que el teatre no era propietat de l’Ajuntament. Tot i que el procés de compra es va fer a partir de l’any 1992, l’Ajuntament no té la propietat de 12 de les 360 parts en què estava dividit el teatre i per això inicia hui en el Ple el procediment d’expropiació forçosa. Després d’intentar identificar i localitzar les persones hereues de María Luis Bonafé, la propietària d’esta part, i fer una investigació per a seguir el rastre de la propietària o els seus hereus, l’Ajuntament va iniciar el tràmit d’expropiació amb la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de l’Estat.

Finalment, la propietària d’esta 12a part no ha aparegut i l’Ajuntament ha recorregut a l’expropiació forçosa d’esta part que ha estat valorada amb prop de 20.000 euros. L’alcaldessa de Carlet, Maria Josep Ortega ha valorat molt positivament la finalització d’este procés: «És una immensa alegria que El Siglo siga per fi propietat municipal, el fet de no completar el procés de compra d’este teatre en els anys 90 ens havia fet perdre l’oportunitat de rebre subvencions per a la seua rehabilitació. Ara per fi podem celebrar el seu 130 aniversari amb bones notícies, i podem començar a pensar en la seua rehabilitació de veres».