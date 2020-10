El Teatre Escalante obri demà la seua temporada amb tres obres que aborden l’adolescència, el sistema educatiu i el valor de la memòria

Connect on Linked in

El Teatre Escalante, dependent de la Diputació de València, inicia demà la seua temporada teatral amb el Cicle Joves. El cicle consta de tres propostes escèniques, segons ha explicat la diputada de Teatres, Glòria Tello, “amb representacions dirigides al públic juvenil que se submergeixen en la realitat i els conflictes d’identitat dels adolescents, el sistema educatiu espanyol i la importància de la memòria”. Les obres pujaran a l’escenari del Teatre El Musical (TEM) i La Mutant amb funcions matutines per als escolars i funcions per al públic general.

Conflictes generacionals, reggaetón i Verdi

En Spoiler Alert: No som unes YouTubers qualsevols, la Lola Boreal, sota la direcció d’Aurora Diago i el text i la coreografia de Patricia Pardo, es qüestiona les realitats i els conflictes de dues generacions: la Generació I (Millenials), marcada per l’inici de la digitalització, i la Generació Z (Centenials), a la qual pertany la joventut nativa digital acostumada a continguts pràcticament infinits i immediats. L’espectacle podrà veure’s el 8 d’octubre en una funció per al públic general en el Teatre El Musical.

Fiesta, fiesta, fiesta, de la companyia Cross Border Project, és la segona de les propostes que ofereix aquest cicle pensat per a espectadors majors de 12 anys. Un espectacle que aprofundeix en el sistema educatiu espanyol a través de les vides d’un grup d’adolescents en l’institut. Escrit i dirigit per Lucía Miranda, l’obra es va alçar com a finalista en els Premis Max 2019 com a Millor Autoria Teatral. Professorat, personal no docent, mares i alumnat d’un institut públic van ser entrevistats per a crear aquesta obra de teatre documental. Una creació que pujarà a l’escenari del TEM el pròxim 18 d’octubre i en la qual el reggaetón es mescla amb Verdi, les xiques amb vel són galàctiques, les flautes no sonen, a Mustafá li agraden les cristianes, i tots els adults guarden un secret.

El Cicle Joves tancarà la seua programació el 25 d’octubre en La Mutant amb Conservando la memoria, un viatge als records dels nostres avis traçat per El Patio Teatro, reconegut, entre altres guardons, amb Premi a la Millor Autoria en FETEN 2020, el Premi del Festival Territori Violeta 2019, o el Drac d’Or a la Millor Dramatúrgia en la Fira de Titelles de Lleida 2019. Una delicada obra de teatre d’objectes, en la qual l’actriu i directora Izaskun Fernández relata les històries dels seus avis i àvies, utilitzant per a això les seues imatges i records introduïts en pots de cristall.

Tota la programació: http://escalantecentreteatral.com/