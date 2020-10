El Teatre Faller protagonista el proper cap de setmana a Sueca

La Junta Central Fallera de Valencia, en col.laboració amb la Junta Local Fallera de Sueca, han organitzat per al proper dissabte dia 24, una Mostreta de Teatre Faller, que va ser ahir presentada al Centre Municipal Bernat i Baldoví.

Manuel Jorge (Delegat de Juntes Locals de Junta Central Fallera de València) va posar en alça el valor dels fallers “en aquest moment que estem vivint les falles, fer teatre, representar teatre, assatjar teatre en els casals. Es una de les formes de mantindre vives les nostres comissions”; Gema Navarro (Regidora de festes de l’Ajuntament de Sueca) va recalcar en la seua intervenció que des de l’ajuntament de Sueca es treballa “per a que a Sueca es cree festa, es cree cultura i a més s’involucre per tal de fer i aconseguir una societat més concienciada, solidària i responsable”; Joan Carles Vázquez (Regidor de cultura de l’Ajuntament de Sueca) va destacar la vessant cultural de les falles i del que representa el teatre faller, a més del sacrifici que suposa dur endavant una obra teatral; Helena Mompó (Fallera Major Infantil de Sueca) va expressar l’alegria que suposa per al col.lectiu faller menut el que es reprenguen les activitats, i animà a tots a “que ens acompanyeu en aquests temps tan difícils per a tots”; Alicia Falcó (Fallera Major de Sueca) va remarcar en la seua intervenció que “els projectes (com el que es presentava) que apropen al poble al teatre en valencià i deixen al descobert la part més artística i creativa de les nostres comissions, que saben fer molt més que una festa”. Tancà les intervencions en la taula Bernardo Garrigós (President de Junta Local Fallera de Sueca) qui va remarcar que per tal que no “morir” les falles han tingut que evolucionar i que “realitzant aquesta mostreta de teatre demostrem que sempre lluitarem per la cultura fallera, renovant-nos i reinventan-nos”.

Les obres que es representaràn aquest dissabte són:

A les 12 hores: I tú què pintes? del grup de teatre infantil de la Falla Duc de Gaeta-Pobla de Farnals de València (guanyadora del concurs de teatre infantil organitzat per Junta Central Fallera de València)

A les 18 hores: El verí del teatre del grup de teatre juvenil de la Falla Duc de Gaeta-Pobla de Farnals de València (guanyadora del concurs de teatre juvenil organitzat per Junta Central Fallera de València)

A les 20 hores: Temptacions del grup de teatre de la Falla Avinguda de Torrent (guanyadora del concurs de teatre organitzat per Junta Local Fallera de Torrent en modalitat d’obra curta)A les 23 hores: Coneixes a ta muller? del grup de teatre de la Falla Verge de Sales de Sueca (guanyadora del concurs de sainets organitzat per Junta Local Fallera de Sueca).