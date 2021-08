El teatre, la pólvora i la música marquen les Festes d’Estiu d’Alcàsser

Connect on Linked in

Del 10 al 16 d’agost, Alcàsser celebrarà les seues Festes d’Estiu amb una programació pensada per a tots els públics

Alcàsser es prepara per a celebrar les Festes d’Estiu de 2021, una celebració atípica, marcada per la pandèmia de la Covid-19, però necessària per a reactivar la cultura segura en el municipi. Així, del 10 al 16 d’agost, l’Ajuntament d’Alcàsser ha organitzat una programació, pensada per a tots els públics, en la qual no faltarà música en directe, teatre i espectacles pirotècnics. Això sí, sempre comptant amb totes les mesures de seguretat que estableix la Conselleria de Sanitat.

D’aquesta manera, el dimarts, 10 d’agost, la Big Band de la Societat Musical Santa Cecília serà l’encarregada d’inaugurar la setmana festiva amb un concert, a la plaça del Castell, a les 22.00 h. L’endemà, els veïns i veïnes de la localitat podran gaudir d’un dels musicals més divertits d’aquest estiu: ‘Geriatrik, con ganas y a lo loco’ t’espera, a les 22.00 h, al poliesportiu.

El dijous, 12 d’agost, la música i el cinema es fusionen per a oferir un espectacle màgic en el qual es projectarà la pel·lícula ‘La quimera del oro’ de Charles Chaplin mentre, en viu, Aida Velert al piano i Fernando Pascual al violí interpretaran la banda sonora original.

Els més menuts tindran el seu dia, el divendres, 13 d’agost, amb el musical ‘El reino del león’, que captivarà a totes les persones assistents amb la seua coreografia, un vestuari immillorable i veus en directe (a les 19.00 h al poliesportiu). Però a més, eixe mateix dia, a les 22.00 h, ‘The Talent’, un musical únic arribarà a Alcàsser amb números mai vistos, i comptant amb la veu de Mireia Ortiz , participant de l’última edició de La Voz i l’única cantant que ha actuat amb Withney Houston.

‘500 noches’ aterrarà a Alcàsser el dissabte, 14 d’agost, per a fer un tribut a Joaquín Sabina, repassant les millors cançons de tota la seua trajectòria musical (a les 22.00 h al poliesportiu); mentre que el diumenge, a les 22.00 h, a la plaça del Castell, la Banda Simfònica de la Societat Musical Santa Cecília d’Alcàsser oferirà un concert als veïns i veïnes. En acabar, serà el torn del concert d’albaes estàtiques a càrrec del grup Va de Cant, acompanyat per la Colla Guirigall.

Finalment, el dilluns, 16 d’agost, Alcàsser celebrarà la Festivitat del Santíssim Crist de la Fe. El dia començarà amb la tradicional Missa Major cantada per la Coral Polifònica de la localitat (12.30 h) per a, a continuació, donar pas al tret d’una mascletà a càrrec de la pirotècnia Ricardo Caballer (a les 14.00 h en l’avinguda Artal de Foces encreuament amb el carrer Mestre Salvoret).

A la vesprada, a les 20.30 h, a la plaça del Castell, serà el torn dels balls tradicionals a càrrec del Grup Dansarrels, acompanyats per la Rondalla. El fermall d’or el posarà Ricardo Caballer amb el tret d’un castell de focs artificials a les 22.45 h en l’avinguda Artal de Foces encreuament amb el carrer Mestre Salvoret.

Tots els actes tindran aforament limitat, i l’Ajuntament es reserva el dret d’alterar la programació sempre que l’evolució de la pandèmia així ho requerisca.

L’alcaldessa del municipi, Eva Zamora, ha animat a tota la ciutadania «a participar i gaudir de les festes, però sense oblidar la importància de complir amb totes les mesures de prevenció per a, entre tots, aconseguir que es desenvolupen sense cap incident. Des del consistori hem treballat perquè la programació d’enguany siga una aposta per la cultura segura, però només amb la col·laboració de tots i totes ho aconseguirem».