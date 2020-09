El teatre pren Foios amb la XVIII edició d’Escènia

Connect on Linked in

Del 10 al 13 de setembre es representaran les obres de teatre novell

El parc Rei en Jaume serà l’escenari d’aquesta edició marcada per la Covid

La divuitena edició d’Escènia, la mostra de teatre novell de Foios, aterra del 10 al 13 de setembre al parc Rei en Jaume. Fora de les seues dates habituals i amb un format reduït a causa de la situació sanitària, la cultura del teatre ha aconseguit fer-se un lloc en un calendari marcat per la Covid-19.



Aquest any seran quatre les companyies que oferiran els seus espectacles en un escenari a l’aire lliure que garantirà totes les mesures de seguretat, tant per als actors com per al públic assistent. La programació començarà dijous 10, a les 22.00 hores amb l’acte inaugural ‘A casa i sort!’, de la mà de la companyia de Dansa Da Dos de Foios. I a continuació, des de les 22.30, ‘Saudade o Fado de Fernando’, d’Anatomia del Cactus, des de Lleida.



Divendres a les 22.30 hores serà el torn per a l’obra ‘Mauthausen. La voz de mi abuelo’, de Trajin Teatro, companyia madrilenya. I dissabte, també a les 22.30, serà el torn per als malaguenys de Tantonteria Teatro amb la representació de ‘Tiempos viejos’. Finalment, diumenge a les 22.30 tancarà el certamen Los Martes No, des de Madrid amb la seua obra ‘La margarita del Tajo que dio nombre a Santarén’.



Ja diumenge de la setmana següent, dia 20, tindrà lloc el lliurament de premis. A través de la pàgina web de Cultura de Foios i les xarxes socials municipals, començarà a les 20 hores un petit recorregut per les quatre obres representades de la mà de l’audiovisual Sergio Caballero. I a continuació els lliuraran els premis: dotats amb 2.500 euros cadascun, el Premi del Jurat i el Premi del Públic; i amb 1.000 € cadascun, la Menció especial del Jurat i el Segon Premi del Públic. Per a aquesta edició, el jurat estarà conformat per Amparo Vayà (actriu, directora, dramaturga i professora de teatre), Jimmy Entreaigües (periodista cultural a VCL noticas) i Angela Molada (técnic en gestió cultural SARC de Diputació de València).



Juan José Civera, regidor de cultura, ha destacat que “aquesta edició d’Escènia serà recordada per molts motius, més enllà de la distància social o les mascaretes, canviem el concepte al passar d’un lloc tancat com era la Casa de la Cultura a l’àgora a l’aire lliure del parc Rei en Jaume, a més de la reducció de dies de representacions”. Civera ha reivindicat la mostra de teatre com “a l’única gran acció social i cultural que s’esdevindrà al nostre poble i als voltants, expressant d’aquesta manera el seu esplendor com a baluard de la cultura teatral”.



Els preus de les entrades són de 3,50 € per obra (2,90 per a jubilats i Carnet Jove) i de 14,00 € (11,60 per a jubilats i Carnet Jove) el bono-Escènia per a tots els espectacles. La reserva del bono-Escènia es podrà fer del 3 al 10 de setembre, i les entrades soltes des del 7 al 13. I la reserva serà a través de l’Àrea de Cultura, al carrer Periodista Badia 5, al telèfon 96 148 00 28 o al correu cultura@foios.es, en horari de 9 a 14 hores.



A més, per a garantir la seguretat i compliment de protocols sanitaris enfront de la Covid, l’entrada als espectacles es farà de manera escalonada, entrant 30 minuts abans de l’inici de l’obra qui dispose del bono i 15 minuts abans de l’inici qui tinga l’entrada individual. Tanmateix, és obligatori l’ús de mascareta durant tota la representació.