El teixit associatiu de Mislata es digitalitza

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Mislata va impartir un taller en el Centre Sociocultural La Fàbrica per a formar a les associacions del municipi en l’ús de la seu electrònica, la qual cosa els permetrà agilitar tràmits i comunicar-se fàcilment amb el consistori



L’Ajuntament de Mislata a través de la regidoria de Participació Ciutadana i del programa “Mislata la Suma de Totes i Tots”, ha volgut brindar a les associacions una formació que els facilitarà la tramitació de documents i la comunicació amb el consistori de manera electrònica. La formació, a la qual van acudir un centenar de representants de les nombroses associacions de la localitat, va ser impartida pel regidor de Participació Ciutadana, Ximo Moreno, i un tècnic de l’ajuntament.

Aquest taller és un pas més de la digitalització total de l’administració municipal, ja que com explicava el regidor Moreno “l’objectiu és transformar l’Ajuntament de Mislata en una administració 100% electrònica i així poder aconseguir un dels principals objectius de l’Agenda 2030: paper zero en l’administració pública”.



A través d’aquesta seu electrònica, es busca facilitar a les associacions de Mislata el lliurament de documents i la comunicació amb el consistori de manera ràpida, eficaç i còmoda. Tot això a través d’una web senzilla que al seu torn és accessible i està creada perquè qualsevol persona puga utilitzar-la sense problemes. “En entrar en un procés d’administració electrònica 100%, un pas natural era estendre aquesta digitalització a les nombrosos associacions que hi ha a Mislata i amb les quals treballem pràcticament diàriament”, apuntava l’edil Moreno.



En aquesta primera fase teòrica es va explicar el funcionament de la seu electrònica i els diferents processos, a més d’entregar als representants de les associacions que van acudir una guia d’ús de la web. En una segona etapa, es durà a terme una formació pràctica, on es realitzaran simulacions de tràmits tan habituals per a les associacions com justificació de convenis o sol·licituds d’espais o de la via pública.

Aquests tallers s’emmarquen en les jornades “1+1=3” destinades als col·lectius socials i associacions, i dissenyades per a crear un nexe d’unió entre elles per a generar interacció i coneixement comú.